Calendario Premier League 2023 oggi: orari 21 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Quest’oggi si chiuderà la seconda giornata della Premier League 2023-2024: il monday night tutto londinese tra il Crystal Palace e l’Arsenal metterà la parola fine sul tornata numero due della 31ma edizione del massimo campionato inglese con questa denominazione.

L’Arsenal di Mikel Arteta deve rispondere al Manchester City, vittorioso per 1-0 sul Newcastle nel tardo pomeriggio di sabato: dopo il successo per 2-1 sul Nottingham, i Gunners sono fiduciosi in vista del match odierno contro il Crystal Palace, formazione appartenente alla zona sud della capitale, nonostante il grave infortunio patito da Jurrien Timber, neoacquisto della sessione estiva, il quale dovrà rimanere fuori per molto tempo.

Di seguito il programma e il calendario della partita di oggi valevole per la seconda giornata di Premier League. La sfida tra Crystal Palace e Arsenal verrà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Lunedì 21 agosto:

Ore 21.00 Crystal Palace-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e Now Tv

Foto: Lapresse