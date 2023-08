Calendario Motocross oggi, GP Svezia 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 13 agosto, andrà in scena il 15° round del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato di Uddevalla le emozioni non mancheranno visto che ormai ci si avvicina a grandi falcate alla fase decisiva della stagione dello sterrato sulle due-ruote.

Nella MXGP Jorge Prado vede avvicinarsi sempre più l’iride. Lo spagnolo della GasGas comanda la graduatoria generale con 720 punti contro i 622 di Romain Febvre, per un margine di 98 punti che lo pone in una chiara condizione di forza. Terzo Jeremy Seewer con 550, quarto Glenn Coldenhoff con 525, mentre Jeffrey Herlings e Tim Gajser reciteranno il ruolo delle mine vaganti in cerca della miglior condizione.

Nella MX2, invece, Andrea Adamo svetta con 619 punti contro i 559 dell’infortunato Jago Geerts. Terzo Liam Everts con 532, mentre è quarto Kay de Wolf con 501. Un vantaggio importante per Adamo, che visto quanto accaduto a Geerts, può allungare in maniera decisiva.

Il Gran Premio di Svezia di Motocross sarà trasmesso in tv su Eurospor2 (211) che garantirà la diretta di tutte e 4 le manche. RaiSport trasmetterà gara-1 e gara-2 di MXGP e gara-2 della MX2.

CALENDARIO GP SVEZIA 2023 MOTOCROSS OGGI

Domenica 13 agosto

ore 13.05 MX2, Gara-1

ore 14.05 MXGP, Gara-1

ore 16.00 MX2, Gara-1

ore 17.00 MXGP, Gara-2

PROGRAMMA GP SVEZIA 2023 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 e RaiSport HD (gara-1 e gara-2 di MXGP e gara-2 della MX2)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, RaiPlay

Foto: Valerio Origo