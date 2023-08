Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 5 agosto, programma, tv, streaming

Quest’oggi va in scena la quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino. Come ieri, il teatro delle gare odierne e di tutto il weekend resta l’Olympischer Platz per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati nelle competizioni individuali maschili e femminili della divisione compound.

Nessun azzurro purtroppo è riuscito a raggiungere i quarti di finale, uscendo dunque prematuramente dalla corsa al podio. Fari puntati tra gli uomini sul fuoriclasse olandese Mike Schloesser, alla ricerca del secondo oro mondiale individuale della carriera, mentre tra le donne l’equilibrio regna sovrano e non è semplice indicare una vera favorita a questo punto del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Sabato 5 agosto

Ore 10.02 Quarti, semifinali e finali compound individuale femminile

Ore 14.02 Quarti, semifinali e finali compound individuale maschile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Foto: World Archery