LIVE Tiro con l’arco, Mondiali 2023 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la Corea senza paura in semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova entusiasmante giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. A Berlino si assegnano le medaglie delle competizioni a squadre, con l’Italia maschile che proverà a salire sul podio e di conseguenza staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli sfideranno in semifinale i maestri della Corea del Sud. Gli azzurri, dopo il brivido patito all’esordio contro Israele, hanno affrontato i successivi turni in crescendo, superando dapprima nettamente gli USA del fenomeno Ellison, poi la temibile Indonesia.

Le semifinali inizieranno alle 16.03, con a seguire le finali che assegneranno le medaglie. Non sarà possibile seguire l’evento in diretta TV, mentre ci sarà lo streaming su Olympic Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!