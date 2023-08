Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ultimo giorno di competizioni a Baku, Capitale dell’Azerbaijan che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo. Dopo l’oro della gara a squadre femminile, l’argento di quella maschile e di Jessica Rossi oltre che del pass olimpico accalappiato dall’eterno Giovanni Pellielo, oggi si svolgerà l’ultima gara pianificata per la rassegna iridata, dedicata al trap misto.

L’Italia sarà della partita con due team, uno composto da Giovanni Pellielo e Jessica Rossi (Italia 1), l’altro composto da Daniele Resca e Silvana Stanco.

La gara, in modalità diretta, comincerà alle ore 7:00 italiane.

Non trattandosi di prova olimpica, le due finali di oggi non saranno visibili né in tv né in streaming.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Italia 1

Giovanni Pellielo, Jessica Rossi

Italia 2

Daniele Resca, Silvana Stanco

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (VENERDI’ 25 AGOSTO)

07.00 Trap misto a coppie (Finale diretta)

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse