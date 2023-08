Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 19 agosto, i Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku (Azerbaigian), vedranno l’Italia andare alla ricerca di un pass olimpico nello skeet maschile: l’Italia ne ha conquistato solo uno con Luigi Lodde (assente nella rassegna iridata) e vuole completare il contingente massimo nella specialità.

Ai Mondiali, infatti, in ciascuna delle quattro prove individuali che fanno parte delle specialità olimpiche, saranno in palio 4 pass olimpici: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza, a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella specialità.

La finale dello skeet maschile verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo di oggi, sabato 19 agosto, dei Mondiali di tiro a volo 2023.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2023

Sabato 19 agosto

07.30 Qualificazioni skeet uomini (25 piattelli) (Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini)

13.15 Finale skeet uomini

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finale su canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: ISSF