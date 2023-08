Tiro a volo, Mondiali 2023: Gabriele Rossetti in corsa per la finale nello skeet dopo 100 piattelli

Gabriele Rossetti resta in corsa per la finale nello skeet ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaijan: l’azzurro è ottavo con 99/100, ma i tiratori con lo score immacolato sono rimasti 4 dopo 4 serie. Più indietro Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, rispettivamente 17° e 20°, ma entrambi a quota 98/100. L’Italia, grazie ai punteggi dei tre azzurri, è in testa alla classifica a squadre. Domani ultima serie delle qualificazioni e finale.

Dopo 100 piattelli delle eliminatorie restano al comando senza aver commesso alcun errore quattro tiratori, ovvero lo statunitense Vincent Hancock, il finlandese Eetu Kallioinen, l’egiziano Azmy Mehelba ed il greco Efthimios Mitas. Alle loro spalle in cinque si accomodano a quota 99/100, ovvero il lituano Ronaldas Racinskas, lo svedese Stefan Nilsson, il norvegese Erik Watndal, l’azzurro Gabriele Rossetti ed il danese Emil Kjelgaard Petersen.

Più indietro, e quasi certamente tagliati ormai fuori dalla lotta per l’accesso in finale, a quota 98/100, il decimo posto è condiviso da un gruppone di 15 tiratori dei quali fanno parte anche gli altri due azzurri in gara, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, rispettivamente 17° e 20°.

Nella graduatoria a squadre si porta in testa proprio l’Italia con 295/300, davanti agli Stati Uniti, secondi con 294/300, ed alla Grecia, terza con 293/300. Va ricordato che nello skeet maschile l’Italia ha conquistato un solo pass olimpico con Luigi Lodde ed è alla ricerca del secondo.

Foto: LaPresse