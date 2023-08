Calendario Mondiali tiro a segno 2023 oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l’Italia, avendo ottenuto in precedenza un pass per Parigi 2024 nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile con Danilo Dennis Sollazzo, oggi sarà alla ricerca della seconda carta olimpica in questa specialità e della prima nella carabina ad aria compressa da 10 metri femminile.

Oggi, infatti, verrà messa in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in queste due delle otto prove individuali che fanno parte delle specialità olimpiche e saranno quattro i pass a disposizione in ciascuna finale.

Ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza (in una qualsiasi specialità), a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella determinata specialità.

Le finali della carabina 10 metri, maschile e femminile, verranno trasmesse in diretta streaming sui canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) e su Olympic Channel. Di seguito il programma completo di oggi, sabato 19 agosto, dei Mondiali 2023 di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2023

Sabato 19 agosto

06.30 Qualificazioni carabina 10m maschile 1a parte (Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Riccardo Armiraglio)

06.30 Qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione) (Chiara Giancamilli, Maria Varricchio, Margherita Brigida Veccaro)

08.30 Qualificazioni carabina 10m maschile 2a parte

10.45 Finale carabina 10m maschile

11.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 1a parte (Martina Ziviani, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro)

13.15 Qualificazioni carabina 10m femminile 2a parte

16.00 Finale carabina 10m femminile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: UITS