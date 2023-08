Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 19 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 19 agosto, si terrà la quinta giornata dei Campionati Europei di volley femminile 2023. La fase a gironi della manifestazione continentale inizia ad entrare nel vivo, proponendo diverse sfide che potrebbero risultare già decisive in chiave qualificazione e piazzamento. Tra gli otto match in calendario, ci sarà spazio anche per la nazionale azzurra.

Il programma verrà aperto alle ore 15.00 con il match Slovacchia-Spagna, valido per il gruppo D. Alle 17.00 andranno invece in scena due match interessanti fondamentali per definire gli equilibri del gruppo C alle spalle di una Turchia fuori portata: Svezia-Grecia ed Ucraina-Ungheria.

Spazio alle ore 18.00 ad Estonia-Finlandia, con le prime che vorranno riscattarsi dalla brutta sconfitta contro la Francia davanti al loro pubblico. Stesso orario anche per Romania-Svizzera, la sfida tra le due nazionali incontrate sin qui sul cammino dell’Italia.

Prima delle azzurre scenderanno in campo, alle 20.00, Azerbiagian-Germania e Slovenia-Belgio. In chiusura di programma, alle ore 21.00, sarà invece il momento dell’Italia, chiamata alla sfida più insidiosa della fase a gironi, quella contro una Bulgaria finora imbattuta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi sabato 19 agosto, agli Europei 2023 di volley femminile. Il match tra Romania e Croazia sarà l’unico ad essere trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Gli altri incontri saranno trasmessi in streaming esclusivamente su EuroVolley TV.

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023 OGGI

Sabato 19 agosto

Ore 15:00 – Slovacchia-Spagna (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 17:00 – Svezia-Grecia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 17:00 – Ucraina-Ungheria. (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 18:00 – Estonia-Finlandia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 18:00 – Romania-Svizzera (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Azerbaigian-Germania (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Slovenia-Belgio (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 21:00 – Italia-Bulgaria (Rai Sport HD fino alle 22.00, poi Rai2; Sky Sport Action)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023, COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 22.00, poi Rai2; Sky Sport Action, solo Italia-Bulgaria

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NowTV (solo Italia-Bulgaria), EuroVolley TV (tutti i match)

Diretta live testuale: OA Sport (solo Italia-Bulgaria)

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo