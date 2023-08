Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi: orari sabato 5 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Terza giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista 2023, inseriti all’interno della rassegna iridata multidisciplinare organizzata dall’UCI nella città scozzese. Programma ancora fittissimo, con alcuni appuntamenti imperdibili per una nazionale italiana ancora a secco di titoli e medaglie-

La sessione mattutina si aprirà con le qualificazioni della sprint maschile con Mattia Predomo che proverà a giocarsela contro dei giganti della disciplina per entrare nella fase ad eliminazione diretta. Poi sarà il momento del quartetto femminile, ancora in corsa per una medaglia di bronzo.

La sessione serale partirà con Miriam Vece nel keirin femminile, prima dell’attesissima finale dell’inseguimento a squadre maschile. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro (o Simone Consonni), sfideranno la Danimarca per tentare una nuova impresa e riprendersi il titolo iridato. In chiusura anche le finali del quartetto femminile.

La diretta tv dei Mondiali di ciclismo su pista, che si terranno dal 3 al 9 agosto, sarà assicurata da Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 OGGI

11.58 Qualificazioni – Sprint maschile (Mattia Predomo)

13.03 Primo turno – Inseguimento a squadre femminile (Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Chiara Consonni)

13.31 Sedicesimi di finale – Sprint maschile (ev. Mattia Predomo)

15.08 Ottavi di finale – Sprint maschile (ev. Mattia Predomo)

19.21 Primo turno – Keirin femminile (Miriam Vece)

20.07 Finali – Inseguimento a squadre maschile (Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon)

20:43 Ripescaggi – Keirin femminile (ev. Miriam Vece)

21:28 Finali – Inseguimento a squadre femminile (ev. Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Chiara Consonni)

MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 12.00; Rai2 dalle 18.10 alle 20.30, poi RaiSport; Eurosport1 per le finali serali

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse