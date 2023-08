Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi: orari martedì 8 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Continuano i Mondiali 2023 di ciclismo su pista. A Glasgow, in Scozia, si disputeranno oggi altre prove e tra queste ci saranno tre finali. L’Italia scenderà in pista con quattro atleti nel corso della giornata e cercherà di ottenere dei risultati di spessore.

La sessione mattutina prevede gli ottavi (inizio alle 13:30) e i quarti di finale (14:48) della sprint femminile, prove in cui non ci sarà l’Italia vista l’eliminazione ai sedicesimi di Miriam Vece, e infine la qualificazione del time trial 1 km maschile, gara che inizierà alle 15.04 e in cui l’azzurro Matteo Bianchi proverà a fare bene per conquistare l’accesso in finale.

Tra il tardo pomeriggio e la serata si svolgeranno poi altre cinque prove. Si comincerà proprio con l’ultimo atto del time trial 1 km maschile alle 18.25 e si proseguirà poi alle 19.04 con il primo round del keirin maschile. In seguito, per la precisione alle 19.42, ci sarà la corsa a punti femminile, dove Silvia Zanardi proverà a prendersi una medaglia, e successivamente, ossia alle 20.19, ci saranno i ripescaggi del keirin. Il programma terminerà infine con la madison maschile delle 20:44, prova in cui la coppia Elia Viviani/Michele Scartezzini andrà a caccia di un grande risultato.

Domani i Mondiali 2023 di ciclismo su pista si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD (dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 20.30 in poi), Rai 2 (dalle 14.00 alla fine della sessione mattutina e dalle 18.15 alle 20.30), Eurosport 2 HD (dalle 13.25 alle 16.30) ed Eurosport 1 HD (dalle 18.10 alle 22.30) e in diretta streaming su Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 OGGI

Martedì 8 agosto

MATTINA

13.30: ottavi di finale sprint femminile

14.48: quarti di finale sprint femminile

15.04: qualificazione 1 km time trial maschile (Matteo Bianchi)

POMERIGGIO

18.25: finale 1 km time trial maschile (ev. Matteo Bianchi)

19.04: primo round keirin maschile

19.42: corsa a punti femminile (Silvia Zanardi)

20.19: ripescaggi keirin maschile

20.44: madison maschile (Elia Viviani/Michele Scartezzini)

MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 20.30 in poi), Rai 2 (dalle 14.00 alla fine della sessione mattutina e dalle 18.15 alle 20.30), Eurosport 2 HD (dalle 13.25 alle 16.30) ed Eurosport 1 HD (dalle 18.10 alle 22.30)

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Laurent Sanson LPS