Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ai Mondiali 2023 di ciclismo oggi, sabato 12 agosto, si assegneranno 2 titoli nelle prove della mountain bike ed 1 in quelle su strada: a Glasgow, in Scozia, nel complesso saranno 3 gli ori in palio, a cui andranno aggiunti i titoli distribuiti nel paraciclismo su strada, nell’indoor e nei trials.

Nel ciclismo su strada grande attesa per la prova in linea uomini under 23, mentre nella mountain bike occhio alle gare élite su distanza olimpica (uomini e donne), nella BMX Racing si disputeranno 1° turno e ripescaggi di tutte le categorie e gli ottavi di finale delle categorie maschili.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (14.45-18.20) ed Eurosport 1 HD (12.00-18.20), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata (ciclismo su strada e mountain bike).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Sabato 12 agosto

12:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gara donne élite distanza olimpica (BERTA Martina, SPECIA Giada, SEIWALD Greta, TEOCCHI Chiara) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12:30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea uomini under 23 (BELLETTA Dario Igor, BURATTI Nicolò, BUSATTO Francesco, DE PRETTO, MILESI Lorenzo, ROMELE Alessandro) – eurosport.it, discovery+, dalle 14.00 Eurosport 1 HD, DAZN, dalle 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

15.15 BMX Racing – 1° turno junior, under 23 ed élite (Uomini élite – GARGAGLIA Giacomo, FANTONI Giacomo, SCIORTINO Martti; Donne élite – CINGOLANI Francesca; Uomini under 23 – RADAELLI Marco, GASPAROLI Tommaso, HAPPACHER Mattia; Donne under 23 – Nessuna italiana iscritta; Uomini junior – FRIZZARIN Tommaso, BIELLI Alessandro, GROPPO Albert; Donne junior – Nessuna italiana iscritta) – eurosport.it, discovery+

16:30 MOUNTAIN BIKE CROSS-COUNTRY – Gare uomini élite distanza olimpica (BRAIDOT Luca, BRAIDOT Daniele, COLLEDANI Nadir, ZANOTTI Juri) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it

16.40 BMX Racing – Ripescaggi junior, under 23 ed élite (Uomini élite – ev. GARGAGLIA Giacomo, FANTONI Giacomo, SCIORTINO Martti; Donne élite – ev. CINGOLANI Francesca; Uomini under 23 – ev. RADAELLI Marco, GASPAROLI Tommaso, HAPPACHER Mattia; Uomini junior – ev. FRIZZARIN Tommaso, BIELLI Alessandro, GROPPO Albert) – eurosport.it, discovery+

19.00 BMX Racing – Ottavi di finale junior, under 23 ed élite (solo categorie maschili) (Uomini élite – ev. GARGAGLIA Giacomo, FANTONI Giacomo, SCIORTINO Martti; Uomini under 23 – ev. RADAELLI Marco, GASPAROLI Tommaso, HAPPACHER Mattia; Uomini junior – ev. FRIZZARIN Tommaso, BIELLI Alessandro, GROPPO Albert) – eurosport.it, discovery+

Foto: LiveMedia/Fabio Averna