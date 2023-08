Calendario Mondiali canoa velocità 2023: programma, orari, tv, streaming

Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto si terranno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia è alla ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024.

Le gare inizieranno mercoledì 23 agosto con le batterie di canoa e paracanoa, che culmineranno poi con le finali, in programma tra venerdì 25 e domenica 27 agosto. Non ci sarà diretta tv, ma le gare verranno trasmesse in diretta streaming su Recast TV.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2023

Mercoledì 23 agosto

09:00 Batterie canoa (C1 200 U, C1 200 D, K1 500 U, K2 200 D)

10:35 Batterie paracanoa (KL1 200 U, VL2 200 D, KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

11:45 Batterie canoa (C2 W 200 D, C1 M 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

14:00 Batterie canoa (K1 200 U, C2 500 D, K1 500 D)

15:40 Batterie paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D)

16:10 Batterie canoa (C2 1000 U, K2 1000 U, C1 1000 D, K1 1000 D, C1 1000 U, K1 1000 U)

Giovedì 24 agosto

09:00 Batterie canoa (K1 200 D, C1 D 500, K2 500 U, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D)

11:25 Batterie paracanoa (KL1 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D, VL1 200 U)

12:20 Batterie canoa (C2 500 misto, K2 500 misto)

12:55 Finale unificata K2 200 D

13:00 Dimostrazione II K1 200 U

13:20 Dimostrazione II K1 W 200 D

13:25 Finale unificata K2 200 U

14:00 Semifinali canoa (K1 200 U, C2 500 D, K1 500 D)

15:20 Semifinali paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D, VL1 200 U)

15:45 Semifinali canoa (C2 1000 U, K2 1000 U, C1 1000 D, K1 1000 D, C1 M 1000 U, K1 M 1000 U)

Venerdì 25 agosto

09:20 Semifinali paracanoa (KL1 M 200 U, VL2 200 D)

09:30 Semifinali canoa (C1 200 U, C1 200 D, K1 500 U, K2 200 D)

10:32 Semifinali paracanoa (KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

11:07 Semifinali canoa (C2 200 D, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

12:17 Finali A paracanoa (VL1 200 D, VL1 200 U)

14:04 Finali A canoa (K1 500 U)

14:14 Finali A paracanoa (KL1 200 U, VL2 200 D)

14:30 Finali A canoa (C1 200 U, C1 200 D, K2 200 D)

15:00 Finali A paracanoa (KL2 200 U, VL3 200 D, KL3 200 U)

15:30 Finali A canoa (C2 200 D, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

16:11 Finali B paracanoa (KL2 200 U, KL3 200 U)

16:27 Finali B canoa (C1 200 U, C1 200 D)

16:49 Finali C canoa (K1 500 U)

16:55 Finali B canoa (K1 500 U, C1 500 U, K4 500 D, K4 500 U)

Sabato 26 agosto

08:50 Finali B paracanoa (VL2 200 U)

08:55 Finale C canoa (K1 200 U)

09:00 Finali B canoa (K1 200 U, C2 500 D)

09:16 Finale E canoa (K1 500 D)

09:22 Finale D canoa (K1 500 D)

09:28 Finale C canoa (K1 500 D)

09:34 Finale B canoa (K1 500 D)

09:44 Finale C canoa (C1 1000 U)

09:51 Finale B canoa (C1 1000 U)

09:58 Finale F canoa (K1 1000 U)

10:05 Finale E canoa (K1 1000 U)

10:12 Finale D canoa (K1 1000 U)

10:19 Finale C canoa (K1 1000 U)

10:26 Finali B canoa (K1 1000 U, K2 1000 U, C2 1000 U, K1 1000 D)

10:54 Finali A canoa (K1 1000 D, K2 1000 U, C2 1000 U, C1 1000 D)

11:41 Finali A paracanoa (VL2 200 U, KL2 200 D)

11:51 Finali A canoa (K1 200 U, C1 1000 U, K1 1000 U, K1 500 D, C2 500 D, C4 500 U)

15:00 Semifinali canoa (K1 200 D, C1 500 D, K2 500 U, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D)

16:30 Semifinali paracanoa (KL1 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D)

17:00 Semifinali canoa (C2 500 misto, K2 500 misto)

Domenica 27 agosto

10:06 Finali B paracanoa (VL3 200 U)

10:12 Finale B canoa (K1 W 200 D)

10:22 Finale C canoa (K2 M 500)

10:28 Finale B canoa (K2 500 U)

10:34 Finale C canoa (C2 500 U)

10:40 Finali B canoa (C2 500 U, K2 500 D)

11:04 Finali A paracanoa (KL1 W 200 D, VL3 200 U, KL3 200 D)

11:28 Finali A canoa (K1 200 D, C1 500 D, K2 500 D, C2 500 U, K2 500 D, C4 500 D, C2 500 misto, K2 500 misto)

12:45 Finale B canoa (K2 500 misto)

14:04 Finali A canoa (C1 5000 D, C1 5000 U, K1 5000 D, K1 5000 U)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV.

Foto: comunicato stampa Federcanoa