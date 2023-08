Pentathlon moderno, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023: azzurri a caccia dell’ultimo pass per Parigi 2024

L’obiettivo è quello di chiudere il cerchio. La Nazionale italiana di pentathlon moderno è pronta per la sfida dei Mondiali 2023, in programma da lunedì 21 a domenica 27 agosto presso lo Sports Training Village dell’Università di Bath (Inghilterra).

Per una circostanza così importante, il direttore tecnico Andrea Valentini ha convocato 12 azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Tra questi, otto saranno impegnati nella gara individuale e si tratta di Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Roberto Micheli, Gianluca Micozzi, Elena Micheli, Alice Sotero, Alessandra Frezza e Francesca Tognetti. Vanno aggiunti Maria Beatrice Mercuri, Aurora Tognetti, Stefano Frezza e Federico Alessandro, impegnati tra staffetta femminile e maschile.

Una rassegna iridata importante che metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 ai primi tre classificati per genere. La selezione del Bel Paese si avvicina alla manifestazione, potendo contare già su un buon numero di carte olimpiche conquistate. Elena Micheli, campionessa del mondo in carica e trionfatrice della finale di Coppa del Mondo ad Ankara, Alice Sotero e Giorgio Malan, campioni europei poco più di un mese a Cracovia, hanno già in tasca il biglietto per la Francia.

C’è da ottenere l’ultimo pass individuale maschile. “L’obiettivo è giocarci questi Mondiali e continuare a gareggiare ai massimi livelli. Il collegiale in altura è andato molto bene, adesso vedremo gli effetti”, le parole del direttore tecnico Valentini.

Foto: European Games 2023