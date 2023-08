Calendario Mondiali canoa velocità 2023 oggi: orari 24 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 24 agosto, proseguiranno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia continuerà la ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024.

Nella sessione mattutina si disputeranno le ultime batterie di canoa e paracanoa, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per le prime semifinali, in vista delle prime finali di domani. Non ci sarà diretta tv, ma le gare verranno trasmesse in diretta streaming su Recast TV.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ OGGI

Giovedì 24 agosto

09:00 Batterie canoa (K1 200 D – Sara DEL GRATTA, C1 D 500 – Olympia DELLA GIUSTINA, K2 500 U – Francesco LANCIOTTI, Giovanni Francesco PENATO, C2 500 U – Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI, K2 500 D – Sara DALDOSS, Lucrezia ZIRONI, C4 500 D)

11:25 Batterie paracanoa (KL1 200 D – Eleonora DE PAOLIS, VL3 200 U – Mirko NICOLI, KL3 200 D – Amanda EMBRIACO, VL1 200 U – Alessio BEDIN)

12:20 Batterie canoa (C2 500 misto – Olympia DELLA GIUSTINA, Daniele SANTINI, K2 500 misto – Sara DEL GRATTA, Tommaso FRESCHI)

12:55 Finale unificata K2 200 D

13:00 Dimostrazione II K1 200 U

13:20 Dimostrazione II K1 W 200 D

13:25 Finale unificata K2 200 U

14:00 Semifinali canoa (K1 200 U, C2 500 D, K1 500 D – Agata FANTINI)

15:20 Semifinali paracanoa (VL2 200 U – Marius-Bogdan CIUSTEA, KL2 200 D, VL1 200 U – ev. Alessio BEDIN)

15:45 Semifinali canoa (C2 1000 U, K2 1000 U, C1 1000 D, K1 1000 D – Elena RICCHIERO, C1 1000 U – Mattia ALFONSI, K1 1000 U – Samuele BURGO)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV.

Foto: LaPresse