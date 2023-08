Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 27 agosto, programma, tv, streaming

Terzo giorno per la prima fase al Mondiale di basket! Oggi, domenica 27 Agosto, sono otto le partite previste dalla metà mattinata italiana fino al pomeriggio – tenendo conto del fuso orario che separa Roma dalle città coinvolte ovvero Manila (Filippine), Jakarta (Indonesia) ed Okinawa (Giappone).

Come già accaduto venerdì 25 Agosto ad aprire il programma odierno sarà l’Italia di Gianmarco Pozzecco, che alle 10:00 affronterà la Repubblica Dominicana nel match forse più importante per decidere le sorti del girone A. Mezz’ora più tardi, alle 10:30, l’Australia sfida la Germania ad Okinawa per il girone E – entrambe hanno vinto al debutto iridato. Si ritorna poi a Manila (Filippine) per la partita tra Montenegro ed Egitto (girone D).

Alle 11:45 tocca invece a Libano e Canada (girone H a Jakarta), con i canadesi che arrivano dalla schiacciante vittoria contro la Francia (95-65) trascinati dalla doppia doppia di Shai Gilgeous-Alexander. Passando poi al pomeriggio italiano sarà il turno di Filippine ed Angola (14:00, girone A): i padroni di casa vogliono fare bene di fronte al proprio pubblico dopo il ko contro la Repubblica Dominicana, ma non sarà facile contro gli africani che hanno messo in difficoltà anche la Nazionale azzurra. Alle 14:10 tocca invece a Giappone e Finlandia (girone E): entrambe cercano il pronto riscatto dopo aver perso al debutto di 48 ore fa.

Chiudono il programma della domenica di basket mondiale Lituania-Messico (ore 14:30, girone D di Okinawa) e Francia-Lettonia (ore 15:30, girone H di Jakarta): la compagine transalpina vuole cancellare immediatamente la sonora sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Canada.

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario – gli orari fanno riferimento al fuso orario di Roma – delle partite in programma oggi e divise tra Manila (Filippine), Okinawa (Giappone) e Jakarta (Indonesia). La diretta TV sarà garantita da Rai 2 HD per il match degli Azzurri e per gli abbonati su Sky Sport (Italia-Repubblica Dominicana, Australia-Germania e Francia-Lettonia), con la diretta streaming disponibile per tutti su RaiPlay (Italia-Repubblica Dominicana), SkyGO e Now TV (per i match trasmessi in TV da Sky Sport) e su DAZN (tutte le partite). OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale della sfida dell’Italbasket.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Domenica 27 Agosto

Ore 10:00 Italia-Repubblica Dominicana (girone A, Manila) – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201)

Ore 10:30 Australia-Germania (girone E, Okinawa) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 10:45 Montenegro-Egitto (girone D, Okinawa)

Ore 11:45 Libano-Canada (girone H, Jakarta)

Ore 14:00 Filippine-Angola (girone A, Manila)

Ore 14:10 Giappone-Finlandia (girone E, Okinawa)

Ore 14:30 Lituania-Messico (girone D, Okinawa)

Ore 15:30 Francia-Lettonia (girone H, Jakarta) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE I MATCH IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) per Italia-Repubblica Dominicana; per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) per Italia-Repubblica Dominicana e su Sky Sport Arena (Canale 204) per Australia-Germania e Francia-Lettonia

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay (Italia-Repubblica Dominicana); per gli abbonati su SkyGO e Now TV (Italia-Repubblica Dominicana, Australia-Germania e Francia-Lettonia) e su DAZN (tutte le partite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport (Italia-Repubblica Dominicana)

Foto: fiba.basketball