Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 23 agosto va in scena la quinta giornata ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 13 azzurri saranno in gara. Grande attesa per Filippo Tortu, impegnato nelle batterie dei 200 metri: il Campione Olimpico della 4×100 fa il proprio debutto in questa rassegna iridata e insegue il passaggio del turno. Sul mezzo giro di pista ci sarà anche Fausto Desalu, altro Campione Olimpico in staffetta.

Da seguire con enorme attenzione il giovane Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo: il laziale ha i mezzi per puntare all’atto conclusivo e poi sognare in grande, è un potenziale outsider e su di lui risiedono enormi speranze. Sara Fantini andrà alla caccia della finale nel lancio del martello dopo il quarto posto dell’anno scorso, da non perdere Claudio Stecchi nel turno eliminatorio nel salto con l’asta dove potrebbe anche essere un outsider.

In serata la finale del salto con l’asta femminile dove una splendida Elisa Molinarolo proverà a fare bella figura. Nadia Battocletti sarà impegnata nelle batterie dei 5000 metri (bisognerà capire se scenderà in pista anche Ludovica Cavalli). Cercano l’ingresso in finale anche Darya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo, mentre Dalia Kaddari correrà le batterie dei 200 metri e sugli 800 metri vedremo Eloisa Coiro ed Elena Bellò.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di oggi (martedì 22 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Mercoledì 23 agosto

10.05 800 metri (femminile), batterie

10.15 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.20 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

11.20 200 metri (femminile), batterie

12.15 200 metri (maschile), batterie

19.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

19.02 5.000 metri (femminile), batterie

19.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.30 Salto con l’asta (femminile), finale

19.53 3000 siepi (femminile), batterie

20.45 100 ostacoli, semifinali

21.15 1.500 metri (maschile), finale

21.35 400 metri (femminile), finale

21.50 400 ostacoli (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

10.05 800 metri (femminile), batterie: Eloisa Coiro, Elena Bellò

10.15 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Claudio Stecchi

11.15 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani

11.20 200 metri (femminile), batterie: Dalia Kaddari

12.15 200 metri (maschile), batterie: Filippo Tortu, Fausto Desalu

19.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini

19.02 5.000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli (da confermare)

19.10 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

19.30 Salto con l’asta (femminile), finale: Elisa Molinarolo

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.55 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 09.55 alle ore 13.30 e dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.35 alle ore 21.000; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.35 alle ore 22.45; Eurosport 1 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Diodato