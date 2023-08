Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 22 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 22 agosto va in scena la terza giornata ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 10 azzurri saranno in gara. Tutta l’attesa è per Gianmarco Tamberi, impegnato nella Finale di salto in alto: il Campione Olimpico è chiamato a una sfida campale con il qatarino Mutaz Essa Barshim, lo statunitense JuVaughn Harrison e il sudcoreano Woo per provare a conquistare una medaglia. Nell’atto conclusivo sarà impegnato anche Marco Fassinotti.

Daisy Osakue cercherà di esprimersi al meglio nella finale del lancio del disco e Ludovica Cavalli cercherà di ben figurare nell’atto conclusivo dei 1500 metri. Ayomide Folorunso insegue la qualificazione alla finale dei 400 ostacoli, attenzione a Simone Barontini e Catalin Tecuceanu nelle batterie degli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di oggi (martedì 22 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Martedì 22 agosto

18.40 100 ostacoli, batterie

19.20 800 metri (maschile), batterie

19.55 Salto in alto (maschile), finale

20.20 Lancio del disco (femminile), finale

20.25 400 ostacoli (femminile), semifinali

21.00 400 metri (maschile), semifinali

21.30 1.500 metri (femminile), finale

21.42 3000 siepi (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

19.20 800 metri (maschile), batterie: Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

19.55 Salto in alto (maschile), finale: Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti

20.20 Lancio del disco (femminile), finale: Daisy Osakue

20.25 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori

21.00 400 metri (maschile), semifinali: Davide Re

21.30 1.500 metri (femminile), finale: Ludovica Cavalli

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.35 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 18.35 alle ore 21.00; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.35 alle ore 22.45; Sky Sport Action (canale 205) dalle ore 19.45 alle ore 21.20 per il tematico del salto in alto; Eurosport 1 dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL