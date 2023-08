Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 19 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 19 agosto incominciano i Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) si alza il sipario sulla rassegna iridata e ben 22 azzurri saranno impegnati in questa giornata di apertura. In mattinata si assegneranno le prime medaglie con la 20 km di marcia maschile e l’Italia si gioca due carte in lusso: Massimo Stano (Campione Olimpico) e Francesco Fortunato (vincitore agli Europei a squadre e in grande forma).

Enorme attesa per Marcell Jacobs, impegnato in serata nelle batterie dei 100 metri. Il Campione Olimpico ha disputato una sola gara in stagione e cercherà di capire quale sarà la propria forma. Sulla stessa distanza vedremo all’opera anche Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa sui 60 metri indoor. Si vuole sognare in grande nel getto del peso con Zane Weir e Leonardo Fabbri: qualificazioni in mattinata e finale in serata, servirà andare seriamente oltre i 22 metri per provare a salire sul podio.

Riflettori puntati anche su Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo, dove è una delle grandi favorite per la vittoria finale. Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi disputeranno le qualificazioni del salto triplo, dove potrebbero essere degli outsider. Da seguire anche la 4×400 mista (batterie ed eventuale finale) e le batterie dei 1500 metri dove vedremo all’opera Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli, Joao Bussotti, Pietro Arese, Ossama Meslek. Sui 3000 siepi i gemelli Ala e Osama Zoghlami.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di oggi (sabato 19 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Sabato 19 agosto

08.50 20 km di marcia (maschile)

10.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni

10.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.05 4×400 (mista), batterie

11.35 3000 siepi (maschile), batterie

11.45 Eptathlon, salto in alto

12.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.35 100 metri (maschile), turno preliminare

13.15 1500 metri (femminile), batterie

19.02 1500 metri (maschile), batterie

19.05 Eptathlon, getto del peso

19.10 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.35 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.43 100 metri (maschile), batterie

20.30 Eptathlon, 200 metri

20.35 Getto del peso (maschile), finale

20.55 10.000 metri (femminile), finale

21.47 4×400 (mista), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

08.50 20 km di marcia (maschile): Massimo Stano, Francesco Fortunato, Andrea Cosi

10.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Zane Weir, Leonardo Fabbri

11.05 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da comunicare)

11.35 3000 siepi (maschile), batterie: Osama Zoghlami, Ala Zoghlami

12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

13.15 1500 metri (femminile), batterie: Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli

19.02 1500 metri (maschile), batterie: Joao Bussotti, Pietro Arese, Ossama Meslek

19.35 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Emmanuel Ihemeje, Tobia Bocchi

19.43 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs, Samuele Ceccarelli

20.35 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Zane Weir, Leonardo Fabbri

21.47 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 08.40 alle ore 10.10, dalle ore 18.40 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 10.10 alle ore 14.50 e dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 08.40 alle ore 14.50; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 08.40 alle ore 14.50 e dalle ore 19.00 alle ore 22.45; Sky Sport 257 dalle ore 20.30 alle ore 21.45 per il tematico sulla finale di getto del peso maschile; Eurosport 1 dalle ore 08.45 alle ore 15.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Grana/FIDAL