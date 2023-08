Atletica, in ritardo tutte le gare dei Mondiali: cosa è successo e come cambiano gli orari

Il forte acquazzone che si è abbattuto su Budapest ha rivoluzionato il programma della prima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera. Inizialmente la 20 km di marcia maschile è stata posticipata di un paio di ore (dalle 08.50 alle 10.50) e ora anche il calendario degli eventi in pista è stato modificato: l’inizio degli eventi presso lo stadio della capitale ungherese è slittato di un’ora, passando dalle 10.30 alle ore 11.30.

Il maltempo sta purtroppo condizionando l’avvio della rassegna iridata, con l’auspicio che la pioggia non costringa a ulteriori rinvii nel corso di questa giornata. Si dovrebbe dunque partire alle ore 10.50 con la marcia, poi alle 11.30 spazio alle qualificazioni del getto del peso e a seguire tutti i vari eventi in pista, con una conclusione annunciata verso le ore 15.00. La sessione serale inizierà poi alle ore 19.00 come da programma, salvo nuovi stravolgimenti dovuti al meteo.

Di seguito il nuovo programma e i nuovi orari, com’è cambiata la collocazione delle gare, il nuovo calendario completo della prima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

PERCHÉ LE GARE DEI MONDIALI DI ATLETICA SONO IN RITARDO

Un acquazzone si è abbattuto su Budapest e dunque l’inizio delle gare è stato rinviato: la 20 km di marcia maschile dalle ore 08.50 alle ore 10.50, l’attività in pista dalle 10.30 alle 11.30.

NUOVO CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Sabato 19 agosto

10.50 20 km di marcia (maschile)

11.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli

12.05 4×400 (mista), batterie

12.35 3000 siepi (maschile), batterie

12.45 Eptathlon, salto in alto

13.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

13.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

13.35 100 metri (maschile), turno preliminare

14.15 1500 metri (femminile), batterie

19.02 1500 metri (maschile), batterie

19.05 Eptathlon, getto del peso

19.10 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.35 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.43 100 metri (maschile), batterie

20.30 Eptathlon, 200 metri

20.35 Getto del peso (maschile), finale

20.55 10.000 metri (femminile), finale

21.47 4×400 (mista), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 08.40 alle ore 10.10, dalle ore 18.40 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 10.10 alle ore 14.50 e dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 08.40 alle ore 14.50; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 08.40 alle ore 14.50 e dalle ore 19.00 alle ore 22.45; Sky Sport 257 dalle ore 20.30 alle ore 21.45 per il tematico sulla finale di getto del peso maschile; Eurosport 1 dalle ore 08.45 alle ore 15.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

