Calendario Liga 2023 oggi: orari 12 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

E’ iniziata la Liga EA Sports 2023-2024: con la sfida tra Almeria e Rayo Vallecano e l’affascinante incontro tra Siviglia e Valencia, è scattata l’edizione numero 93 del massimo campionato spagnolo. Quest’oggi si disputeranno altre tre partite del programma della prima giornata, il cui termine è fissato lunedì 13 agosto.

Si parte alle 17.00 con il match tra il Real Sociedad e il Girona: la squadra basca si è piazzata al quarto posto nella scorsa stagione, qualificandosi così per la fase a gironi della prossima Champions League. Sarà interessante vedere il percorso del club di Imanol Alguacil, il cui gioco basato su un intenso possesso palla ha raccolto impressioni più che positive in giro per l’Europa.

Alle 19.30 ci sarà una sfida dal sapore vacanziero: saranno opposte il Las Palmas, neopromosso in Liga dopo cinque anni di assenza, e il Maiorca, le quali daranno vita allo scontro tra le formazioni più conosciute appartenenti, rispettivamente, alle Canarie e alle Baleari, i due arcipelaghi più famosi e importanti della Spagna.

Programma che si chiude in bellezza con il big match del giorno: alle 21.30 l’Athletic Bilbao ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la cui avventura sulla panchina madrilena dovrebbe terminare alla fine della stagione per poi iniziare il nuovo incarico di CT del Brasile: alla corte dell’allenatore italiano sono arrivati alcuni giovani tra i più interessanti dell’intero panorama mondiale come Arda Guler e Jude Bellingham, ma il grave infortunio patito da Thibaut Courtois ha stravolto i piani della dirigenza dei Blancos che ora deve andare alla caccia di un altro portiere.

CALENDARIO LIGA OGGI

Ore 17.00 Real Sociedad-Girona – Diretta streaming su Dazn

Ore 19.30 Las Palmas-Maiorca – Diretta streaming su Dazn

Ore 21.30 Athletic Bilbao-Real Madrid – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse