Quando la semifinale dell’Italia agli Europei di volley femminile? Data, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata per la semifinale degli Europei di volley femminile dopo aver sconfitto la Francia ai quarti di finale. Le azzurre non conoscono ancora il nome dell’avversaria in semifinale: il quarto di finale tra Turchia e Polonia si giocherà infatti domani (mercoledì 30 agosto).

Sulla carta la rivale più temibile sarebbe la Turchia allenata da Daniele Santarelli, recente vincitrice della Nations League: proprio in quella competizione le anatoliche sconfissero per due volte le azzurre (che non si presentavano con la formazione al completo), prima nel corso del round robin e poi nel quarto della Final Eight. Va detto che la Turchia ha compiuto un notevole salto di qualità con l’innesto della naturalizzata cubana Melissa Vargas, un po’ come accadde una quindicina di anni fa all’Italia con Tai Aguero.

Appare probabile dunque una semifinale tra Italia e Turchia, ma non scontata. La Polonia infatti proverà a vendere carissima la pelle puntando su una diagonale di altissimo livello composta dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, tra le migliori tre interpreti al mondo nel ruolo, e l’opposta Magdalena Stysiak.

Entrambe le semifinali degli Europei di volley femminile si svolgeranno a Bruxelles. L’Italia, dunque, dovrà disputare all’estero le ultime due partite della competizione dopo essere stata coccolata dal pubblico amico sino ai quarti di finale: piaccia o non piaccia, questi sono i nuovi tornei itineranti voluti da ormai svariate federazioni internazionali.

Le semifinali di volley femminile 2023 andranno in scena venerdì 1° settembre, con orari da definire, e saranno visibili in tv in chiaro su RaiSport e a pagamento su SkySport.

PROGRAMMA SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Venerdì 1° settembre

Orario da definire Italia-Turchia/Polonia

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE

Diretta tv: RaiSport (palinsesto esatto da definire) e SkySport Summer

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo