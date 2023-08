Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 30 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 30 agosto, si terranno due match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2023 di volley femminile: gli ultimi due quarti di finale saranno entrambi in programma al Paleis 12 a Bruxelles, in Belgio.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 aprirà il programma Turchia-Polonia, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Serbia-Repubblica Ceca. La diretta tv sarà disponibile per Turchia-Polonia su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, e per Serbia-Repubblica Ceca su Sky Sport Arena, la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 30 agosto



17.00 Turchia-Polonia – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Go e Now

20.00 Serbia-Repubblica Ceca – Sky Sport Arena, Sky Go e Now

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Turchia-Polonia su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Serbia-Repubblica Ceca su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Turchia-Polonia e Serbia-Repubblica Ceca su Sky Go e Now.

Foto: LaPresse