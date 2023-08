Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Jacobs, Tamberi e tutti i Campioni Olimpici a Budapest. C’è Sibilio

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto. La spedizione azzurra sarà composta da ben 80 atleti (44 uomini e 35 donne), tra i quali spiccano tutti i sette Campioni Olimpici di Tokyo 2020.

Gianmarco Tamberi andrà a caccia del colpaccio nel salto in alto dopo aver valicato 2.34 metri a Chorzow e sulla carta sarà chiamato a un confronto serrato con il qatarino Mutaz Essa Barshim (con cui ha battagliato in Diamond League, l’altro Campione Olimpico si è spinto a 2.36) e lo statunitense JuVaughn Harrison. Il fuoriclasse marchigiano inseguirà l’unico alloro che manca al suo glorioso palmares, proprio come Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri ha disputato una sola gara in stagione (10.21 a Parigi) e ha dovuto fronteggiare alcuni problemi fisici, ma il velocista lombardo ha dichiarato di essere tornato in forma ed è pronto al confronto con Fred Kerley (detentore del titolo iridato) e gli altri fenomeni della gara regina.

Antonella Palmisano e Massimo Stano vogliono regalare grandi emozioni nella marcia. La pugliese sarà impegnata nella 20 km, agli Europei a squadre ha messo una proverbiale firma dopo i noti problemi fisici e ora spera di confermarsi ai vertici. Il suo corregionale sarà impegnato nella 20 km (distanza di cui è Campione Olimpico) e anche nella 35 km, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Eugene. Riflettori puntati anche su Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta: i Campioni Olimpici della 4×100 insieme a Marcell Jacobs puntano a strabiliare. Il brianzolo è reduce dal 20.14 sui 200 metri (su questa distanza punta alla finale), l’altro lombardo e il sardo sono al rientro da alcuni acciacchi. La staffetta potrà fare affidamento su Samuele Ceccarelli, Campione d’Europa sui 60 metri indoor e pronto a sorprendere con il quartetto e anche sui 100 metri.

L’Italia si giocherà importanti chance di medaglia nel salto in lungo, dove Larissa Iapichino è reduce da tre vittorie consecutive in Diamond League e dall’argento conquistato agli Europei in sala. Nel getto del peso si proverà a sognare in grande con Leonardo Fabbri (reduce da un convincente 21.80 agli Assoluti) e Zane Weir (Campione d’Europa indoor). Alessandro Sibilio ha recuperato dall’infortunio rimediato a Montecarlo e sarà della partita, anche se la sua condizione di forma sarà tutta da valutare: il campano è un uomo da finale sui 400 ostacoli, ma dipenderà proprio da come starà nella capitale magiara.

Elena Vallortigara si presenterà all’evento dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto in alto nell’ultima edizione dei Mondiali, ma l’azzurra è decisamente lontana dalle prestazioni dei giorni migliori. Mattia Furlani, attualmente impegnato agli Europei Under 20, sarà un potenziale outsider nel salto in lungo dopo essere balzato a 8.24 metri a Hengelo e aver firmato un 8.44 ventoos a Savona. Il laziale sarà anche il più giovane dell’intera spedizione con i suoi 18 anni. Nella 20 km di marcia bisognerà prestare molta attenzione a Francesco Fortunato, quest’anno vincitore degli Europei a squadre ed entrato in una nuova dimensione.

Nadia Battocletti (primatista italiana dei 5000 metri), Yeman Crippa (impegnato nei 10.000 metri), Sara Fantini (lo scorso anno quarta nel lancio del martello e poi bronzo agli Europei), Daisy Osakue (lancio del disco) potranno dire la loro. Ci si attendono buone prestazioni nel salto triplo da parte di Emmanuel Ihemeje, ma purtroppo non ci sarà Andy Diaz, che potrà rappresentare l’Italia soltanto dal 3 agosto 2024. Attenzione ad Ayomide Folorunso, primatista italiana dei 400 ostacoli e con un potenziale da finale. Due debuttanti in Nazionale maggiore: Riccardo Meli (4×400) e Francesco Pernici (800 metri). Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI ATLETICA 2023

UOMINI:

Samuele Ceccarelli (100 metri, 4×100)

Marcell Jacobs (100 metri, 4×100)

Fausto Desalu (200 metri, 4×100)

Filippo Tortu (200 metri, 4×100)

Davide Re (400 metri, 4×400)

Simone Barontini (800 metri)

Francesco Pernici (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Joao Bussotti (1500 metri)

Ossama Meslek (1500 metri)

Yeman Crippa (10.000 metri)

Hassane Fofana (110 ostacoli)

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli, 4×100)

Mario Lambrughi (400 ostacoli)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Marco Fassinotti (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Claudio Stecchi (salto con l’asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Yohanes Chiappinelli (Maratona)

Eyob Faniel (Maratona)

Daniele Meucci (Maratona)

Andrea Cosi (20 km di marcia)

Francesco Fortunato (20 km di marcia)

Massimo Stano (20 km di marcia, 35 km di marcia)

Andrea Agrusti (35 km di marcia)

Matteo Giupponi (35 km di marcia)

Riccardo Orsoni (35 km di marcia)

Marco Ricci (4×100)

Lorenzo Patta (4×100)

Roberto Rigali (4×100)

Vladimir Aceti (4×400)

Lorenzo Benati (4×400)

Brayan Lopez (4×400)

Riccardo Meli (4×400)

Edoardo Scotti (4×400)

DONNE:

Zaynab Dosso (100 metri, 4×100)

Dalia Kaddari (200 metri, 4×100)

Alice Mangione (400 metri, 4×400)

Elena Bellò (800 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri, 5000 metri)

Gaia Sabbatini (1500 metri)

Sinta Vissa (1500 metri)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli, 4×400)

Eleonora Marchiando (400 ostacoli, 4×400)

Rebecca Sartori (400 ostacoli)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Darya Derkach (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Giovanna Epis (Maratona)

Eleonora Giorgi (20 km di marcia)

Antonella Palmisano (20 km di marcia)

Valentina Trapletti (20 km di marcia)

Nicole Colombi (35 km di marcia)

Federica Curiazzi (35 km di marcia)

Sara Vitiello (35 km di marcia)

Anna Bongiorni (4×100)

Vittoria Fontana (4×100)

Gloria Hooper (4×100)

Alessia Pavese (4×100)

Irene Siragusa (4×100)

Alessandra Bonora (4×400)

Anna Polinari (4×400)

Giancarla Trevisan (4×400)

Virginia Troiani (4×400)

Foto: Lapresse