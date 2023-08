Calendario Coppa Italia (11-14 agosto): programma primo turno, chi gioca, orari, tv e streaming

Sta per entrare nel vivo la Coppa Italia 2023-2024. A partire da venerdì 11 agosto infatti, in occasione di Frosinone-Pisa, scatterà l’edizione numero 77 della coppa nazionale, con la caccia all’Inter che ha vinto le due ultime edizioni. Siamo nel pieno dell’estate, per cui dopo aver assistito ai 4 match del turno preliminare, ora si è completato il tabellone dei trentaduesimi di finale. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma del turno che si giocherà nel corso del prossimo fine settimana.

PROGRAMMA 32esimi DI FINALE COPPA ITALIA 2023

Venerdì 11 agosto

Ore 17.45 Frosinone-Pisa – diretta su canale20

Ore 18.00 Udinese- Catanzaro – diretta su Italia1

Ore 21.00 Genoa-Modena – diretta su canale20

Ore 21.15 Bologna-Cesena – diretta su Italia1

Sabato 12 agosto

Ore 17.45 Empoli-Cittadella – diretta su canale20

Ore 18.00 Bari-Parma – diretta su Italia1

Ore 21.00 Verona-Ascoli – diretta su canale20

Ore 21.15 Cagliari-Palermo – diretta su Italia1

Domenica 13 agosto

Ore 17.45 Salernitana-Ternana – diretta su canale20

Ore 18.00 Sassuolo-Cosenza – diretta su Italia1

Ore 21.00 Lecce-Como – diretta su canale20

Ore 21.15 Monza-Reggiana- diretta su Italia1

Lunedì 14 agosto

Ore 17.45 Cremonese-Crotone – diretta su canale20

Ore 18.00 Sampdoria-Sudtirol – diretta su Italia1

Ore 21.00 Spezia-Venezia – diretta su canale20

Ore 21.15 Torino-FeralpiSalò

