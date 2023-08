Calendario atletica oggi, Diamond League Zurigo 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 31 agosto (a partire dalle ore 18.22) va in scena la quartultima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. Dopo gli avvincenti Mondiali di Budapest, la competizione riparte con il tradizionale appuntamento di Zurigo (Svizzera). Si preannuncia una serata decisamente frizzante con tantissimi big pronti a rimettersi in gioco dopo la rassegna iridata, tutti desiderosi di fornire uno spettacolo degno di nota in terra elvetica.

L’Italia vuole continuare a sognare in grande con Gianmarco Tamberi. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto è atteso da una nuova sfida con il qatarino Mutaz Essa Barshim: nuovo confronto tra Campioni Olimpici dopo quello di luglio a Chorzow. Da non perdere il salto in lungo con Mattia Furlani desideroso di mettersi in luce dopo non essere entrato in finale a Budapest. In pedana anche le tripliste Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach. Da non perdere Noah Lyles sui 200 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Zurigo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport dalle ore 18.20.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Giovedì 31 agosto

18.22 Salto triplo femminile

18.48 Salto in alto maschile

19.18 Salto con l’asta maschile

20.04 400 ostacoli maschile

20.15 100 metri femminile

20.23 3000 siepi femminile

20.24 Salto in lungo maschile

20.41 1500 metri maschile

20.42 Tiro del giavellotto maschile

20.53 800 metri femminile

21.04 200 metri femminile

21.10 5000 metri maschile

21.33 100 ostacoli

21.41 200 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.10, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.10, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 18.20.

DIAMOND LEAGUE OGGI: ITALIANI IN GARA

Salto triplo femminile: Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach

Salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi

Salto in lungo femminile: Mattia Furlani

Foto: Lapresse