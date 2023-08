Calcio a 5: il calendario della stagione 2023-2024

Verso l’inizio della prossima stagione. La Divisione Calcio a 5 ha reso noti tutti i calendari dei campionati nazionali per quanto riguarda il 2023-2024.

A catturare le maggiori attenzioni è stato ovviamente il calendario della Serie A Maschile, nella quale la Feldi Eboli difenderà il titolo conquistato pochi mesi fa sul campo.

Si ripartirà nel fine settimana del 30 settembre, per poi terminare la stagione regolare a fine aprile del 2024, passando per 15 turni di andata e 15 turni di ritorno, per un totale di 30 giornate.

Il debutto vedrà proprio gli scudettati fare visita alla Came Treviso, mentre il Ciampino ospiterà il Saviatesta Mantova, così come il Genzano attenderà il Verona. Ma non è tutto, ovviamente, perché il Pomezia attenderà il Napoli, il Pesaro la L84 e la Meta Catania i viterbesi dell’Active Network. Infine due match dal sapore profondamente diverso: Sala Consilina-Cosenza, un duello tutto da decifrare, e Sandro Abate-Olimpus Roma.

La prima giornata della Serie A di calcio a 5 2023-2024 (weekend del 30 settembre-1 ottobre 2023)

Came Treviso-Feldi Eboli

Ciampino Futsal-Saviatesta Mantova

Ecocity Genzano-Olimpia Verona

Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal

Italservice Pesaro-L84

Meta Catania-Active Network

Sandro Abate-Olimpus Roma

Sp. Sala Consilina-Pirossigeno Cosenza

Clicca qui per conoscere tutto il calendario

Foto: Divisione Calcio a 5