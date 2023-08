Cagliari-Brest oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Ultimo impegno prestagionale per il Cagliari di Claudio Ranieri: quest’oggi, alle 18.00, la formazione sarda affronterà il Brest, squadra militante nella Ligue 1, il massimo campionato francese, prima di potersi focalizzare sull’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo.

Percorso netto fin qui per il Cagliari nel precampionato estivo: per prepararsi al meglio in vista del ritorno in Serie A, i rossoblù hanno disputato sin qui tre amichevoli, vincendole tutte contro Olbia, Roma Primavera e Juventus Next Gen. Quella contro il Brest sarà l’ultima partita antecedente al debutto ufficiale in Coppa Italia con il Palermo, programmato per il 12 agosto.

L’avversario di oggi, come detto in precedenza, è il Brest: anche i transalpini hanno disputato tre amichevoli contro Avranches, Concarneau e Guingamp e, così come per il Cagliari, sono arrivate tre vittorie. I bretoni scenderanno in campo per la prima giornata di campionato proprio sabato prossimo con i vice-campioni del Lens, quindi la condizione atletica della squadra francese sarà, con tutta probabilità, migliore.

La sfida tra Cagliari e Brest, programmata alle 18.00 allo stadio Francis-Le Blé di Brest (Francia), non avrà copertura televisiva né in streaming.

