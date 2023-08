BMX, Mondiali 2023: concluse le semifinali del flatland, domani si lotterà per le medaglie

Si sono svolte oggi le semifinali del flatland ai Mondiali 2023 di BMX. A Glasgow, in Scozia, 16 uomini e 9 donne si sono dati battaglia per aggiudicarsi un posto nelle finali di domani (quella femminile alle 16:00 italiane e quella maschile alle 17:00) e lo spettacolo non è mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Tra i maschi chiude la semifinale con il punteggio più alto il giapponese Kio Hayakawa, bravo a totalizzare 94.66. Dietro di lui troviamo il suo connazionale Moto Sasaki, secondo con 89.26, e il francese Matthias Dandois, terzo con 88.50, mentre sono più distanti, ma si qualificano comunque per la finale, l’altro giapponese Yu Shoji (86.16), il canadese Jean William Prevost (84.50), lo spagnolo Jorge Gomez Piernavieja (82.66), l’olandese Sybren Christian van Berkel (81.66) e il giapponese Masato Ito (81.00). Il primo degli esclusi è l’iberico Alvaro Hernandez Del Pozo, nono con 80.33.

In campo femminile, invece, si qualifica all’ultimo atto di domani con il miglior punteggio la francese Aude Cassagne, autrice di un ottimo 88.00. Secondo posto per la brasiliana Oliveira Moda de Santiago con 80.33 e terzo per la transalpina Jeanne Seigneur con 79.00. Strappano poi il pass per l’ultimo atto anche le giapponesi Sakura Kawaguchi (74.16) e Kirara Nakagawa (73.83), le ungheresi Panni Thuranszy (72.16) e Veronika Kadar (64.33) e la francese Louise Seugneur (62.00), mentre viene eliminata l’ungherese Anna Modics (60.00).

Da segnalare che in entrambe le prove non erano presenti atleti italiani.

Foto: Shutterstock