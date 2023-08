BMX Racing, quattro azzurri avanzano all’ultima giornata dei Mondiali

Penultima giornata di Mondiali BMX di scena in Scozia, con la categoria Racing che si dedica per il finale dedicate alle gare di singolo. Sei categorie, quattro con azzurri presenti: vediamo com’è andata.

Francesca Cingolani è ai quarti di finale fra le donne élite; la ventenne nata a Rio Cuarto, Argentina, ha temuto l’eliminazione nella seconda batteria di qualificazione a causa di un problema, ma alla fine si riscatta nel ripescaggio, vincendo la sua heat in 39.927. Fuori invece tutti gli azzurri nella controparte maschile, con Giacomo Fantoni, Marrti Sciortino e Giacomo Gargaglia eliminati agli ottavi.

Bene anche Marco Redaelli tra gli Under 23, autore di un’ottima prova sempre stazionante fra secondo e terzo posto, giocandosela con Marcos Pablo Garcia. e riuscendo a sopravanzarlo in 34.638. Fuori Tommaso Gasparoli, che non ha corso il ripescaggio.

Nella categoria Juniores maschile, avanzano Albert Groppo e Tommaso Frizzarin; per entrambi due round abbastanza agevoli, chiudendo nel tardo pomeriggio rispettivamente al terzo e al primo posto nelle loro batterie. Eliminato nel Last Chance Qualifier Alessandro Bielli, terzo a 130 millesimi dal passaggio del turno valido per il portoghese Renato Silva.

Foto: Federciclismo