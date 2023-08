BMX, Mondiali 2023: Cassagne e Shoji trionfano nel freestyle flatland

Aude Cassagne e Yu Shoji sono i nuovi campioni del mondo nel freestyle flatland, specialità della BMX. A Glasgow, in Scozia, la francese si è imposta nella gara femminile valida per la rassegna iridata 2023 con il punteggio di 87.66, mentre il giapponese ha vinto la prova maschile con 94.16.

Tra le donne ha vinto l’oro Aude Cassagne. Dopo il primo posto nelle semifinali di ieri, la francese ha dimostrato anche oggi tutto il suo valore e grazie al suo 87.66 si è imposta davanti alla brasiliana Oliveira Moda de Santiago, seconda (e dunque argento) con 84.50, e alla giapponese Kirara Nakagawa, terza (bronzo) con 82.66.

In campo maschile, invece, il successo è andato a Yu Shoji. Il giapponese, ieri quarto in semifinale, ha regalato spettacolo e ha vinto, come detto in precedenza, con un ottimo 94.16. Seconda posizione per l’altro giapponese Kio Hayakawa (ieri primo) con 91.16, mentre ha chiuso al terzo posto il francese Matthias Dandois con 88.00. Da ricordare che in entrambe le prove non erano presenti atleti italiani.

Foto: Shutterstock