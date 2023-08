BMX, Mondiali 2023: terminate le qualificazioni del flatland, guida il giapponese Hayakawa

Lunga qualificazione nel pomeriggio per quanto riguarda i Mondiali di bmx in quel di Glasgow: è andata in scena la prova di flatland maschile che ha visto accedere alla finale i primi sedici su trentasei atleti in gara.

Ad aggiudicarsi la qualifica è il giapponese Kio Hayakawa con il punteggio di 89.60. Battuto il connazionale Yu Shoji (85.66), mentre terzo parzialmente troviamo il francese Mattias Dandois (84.33).

Non c’erano italiani iscritti alla gara.

Domani andranno in scena le semifinali e le qualificazioni al femminile. Giovedì le finali.

