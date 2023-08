Berrettini-Humbert, US Open 2023: quando si gioca, orario, programma, tv, streaming

Niente testa di serie, subito un confronto duro, ma tra i giocatori del seeding c’è uno dei più possibili. Questo è il destino di Matteo Berrettini, che apre il programma del Court 5 agli US Open 2023 contro il francese Ugo Humbert; un orario, quello delle 17:00, che l’ha accompagnato anche in altre circostanze del passato.

Il romano, uscito senza grande soddisfazione (un po’ per rimpianti propri a Cincinnati, un po’ per l’intercessione di Jannik Sinner a Toronto) dai Masters 1000 dell’estate, prova a cercare riscatto là dove difende i quarti di finale del 2022. Solo un anno fa era sostanzialmente inamovibile nel ruolo di figura di spicco negli Slam, adesso è sceso al numero 36 e, dopo vari problemi di infortuni, a Wimbledon ha quantomeno dato sfogo a un bel percorso, chiuso contro Alcaraz, ma con lo scalpo di Zverev. E l’avversario, Humbert, è colui che ha già battuto due volte. Di cui una proprio a New York.

Il match tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert si giocherà martedì alle ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-HUMBERT, US OPEN 2023

Martedì 29 agosto

Court 5

Ore 17:00 Berrettini (ITA)-Humbert (FRA) [29] – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA BERRETTINI-HUMBERT, US OPEN 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e sul canale 212 Sky)

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse / Olycom