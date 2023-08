Beach volley, World Tour 2023. Poker di coppie azzurre domani ad Amburgo a caccia del main draw dell’Elite 16

Sono quattro le coppie italiane che cercheranno domani di conquistare la qualificazione nel tabellone principale dell’Elite 16 di Amburgo. La strada che porta al tabellone principale è tortuosa per tutti i binomi italiani, a partire dai più titolati. In campo maschile, con Ranghieri/Carambula unica coppia in main draw, Nicolai/Cottafava inizieranno il loro cammino affrontando la coppia austriaca Dressler/Huber. In caso di vittoria i quarti classificati dell’ultimo Europeo se la vedranno con la vincente della sfida tra i cileni Grimalt/Grimalt e gli svizzeri Metral/Haussener.

Subito ostacolo durissimo per Lupo/Rossi che affronteranno nel primo turno delle qualificazioni gli olandesi Immers/Van de Velde, quinti all’Europeo di Vienna. In caso di vittoria la coppia azzurra se la vedrà con la vincente della sfida tra i polacchi Kantor/Zdybek e gli svizzeri Krattiger/Breer.

Gottardi/Menegatti, reduci dal quinto posto continentale, esordieranno contro la coppia tedesca composta dalle tedesche Sude/Schneider, entrate grazie alla wild card riservata alle coppie di casa. In caso di successo le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra le cinesi Dong/Wang e le polacche Gruszczynska/Wachowicz. Avvio durissimo per Bianchin/Scampoli che al primo turno si troveranno di fronte la coppia bronzo olimpico e quarta classificata, al Mondiale di Roma, le svizzere Vergè-Deprè/Mader. In caso di successo l’avversaria delle azzurre scaturirebbe dalla sfida tutta tedesca tra Ludwig/Lippmann, terze all’Europeo di Vienna e Körtzinger/Kunst.

Primo turno qualificazioni femminili: Gottardi/Menegatti (Ita)-Sude/Schneider (Ger), Dong/Wang (Chn)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Álvarez/Moreno (Esp)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Tainá/Victoria (Bra)-Andressa/Vitoria (Bra), Vergé-Dépré/Mader (Sui)-Bianchin/Scampoli (Ita), Körtzinger/Kunst (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Placette/Richard (Fra), Kotnik/Lovsin (Slo)-Stam/Schoon (Ned).

Gironi femminili. Pool A. Domani 8.00: Carol/Barbara (Bra)-TBD, Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat). 16.00: Tina/Anastasija (Lat)-TBD, Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra). Venerdì 12.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-TBD, Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Domani 9.00: Xue/Xia (Chn)-TBD, Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra). 17.00: Agatha/Rebecca (Bra)-TBD, Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn). Venerdì 13.00: Melissa/Brandie (Can)-TBD, Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool C. Domani 10.00: Hüberli/Brunner (Sui)-TBD, Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger). 18.00: Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui). 19.00: Ittlinger/Borger (Ger)-TBD. Venerdì 14.00: Nuss/Kloth (Usa)-TBD, Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger).

Pool D. Domani 11.00: Hughes/Cheng (Usa)-TBD, Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha). 18.00: Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-TBD. 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Venerdì 15.00: Müller/Tillmann (Ger)-TBD, Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

Primo turno qualificazioni maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Bello/Bello (Eng), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Hunter/Pfretzschner (Ger), Krattiger/Breer (Sui)-Kantor/Zdybek (Pol), Van De Velde/Immers (Ned)-Lupo/Rossi (Ita), Métral/Haussener (Sui)-Grimalt/Grimalt (Chi), Cottafava/Nicolai (Ita)-Dressler/Huber (Aut), Kulzer/Lorenz (Ger)-Popov/Reznik (Ukr), McHugh/Burnett (Aus)-Stankevicius/Knasas (Ltu)

Gironi maschili. Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-TBD, Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra). Venerdì 9.00: George/Andre (Bra)-TBD, Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned). Venerdì 17.00: Mol/Sørum (Nor)-TBD, Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra).

Pool B. Domani 13.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-TBD, Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). Venerdì 8.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-TBD, Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita). Venerdì 16.00: Partain/Benesh (Usa)-TBD, Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Pool C. Domani 14.00: Cherif/Ahmed (Qat)-TBD, Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger). Venerdì 10.00: Henning/Winter (Ger)-TBD, Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat). Venerdì 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-TBD. 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Domani 15.00: Åhman/Hellvig (Swe)-TBD, Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 11.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-TBD, Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe). Venerdì 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-TBD.

Foto Fivb