Beach volley, World Tour 2023. L’Italia cala il tris ad Amburgo! Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti nel main draw con Ranghieri/Carambula

L’Italia c’è e da domani proverà ad essere grande protagonista nell’Elite 16 di Amburgo con un tris di coppie al via. A Ranghieri/Carambula, già inseriti nel tabellone principale, si aggiungono altre due coppie, che hanno superato l’ostacolo durissimo delle qualificazioni nella giornata di oggi, Nicolai/Cottafava nel torneo maschile e Menegatti/Gottardi nel torneo femminile. Niente da fare, inv ece, per Lupo/Rossi che hanno lanciato segnali incoraggianti ma si sono arresi di fronte ai polacchi Zdybek/Kantor.

La coppia azzurra è andata vicina al colpaccio nel primo set della sfida decisiva per l’ingresso in tabellone contro i polacchi Kantor/Zdybek ma la soluzione ai vantaggi stavolta ha premiato la coppia polacca che si è imposta con il punteggio di 30-28 dopo una vera e propria girandola di emozioni. A quel punto crollo mentale e anche fisico della coppia italiana che è andata subito sotto nel secondo set (3-6) e non è più riuscita a rimontare fino al 21-11 conclusivo per i polacchi.

Totalmente diverso l’andamento del secondo match di giornata di Nicolai/Cottafava, opposti in orario serale agli svizzeri Metral/Haussener. Grande equilibrio in avvio con le due coppie molto vicine e poi lo strappo degli azzurri che sono riusciti ad imporsi con il punteggio di 21-18. Nel secondo set non c’è partita: Nicolai/Cottafava partono avanti 5-1 e aumentano progressivamente il vantaggio fino al 21-10 che regala loro il ritorno in main draw nell’Elite 16.

Nicolai/Cottafava sono stati inseriti nel girone D ed esordiranno domani alle 15.00 contro i campioni europei Ahman/Hellvig in una sorta di rivincita della semifinale continentale andata in scena due settimane fa. Venerdì alle 11.00 affronteranno i brasiliani Pedro Solberg/Guto e poi alle 20.00 se la vedranno con i padroni di casa Ehlers/Wickler.

Una presenza costante, invece, quella in campo femminile di Marta Menegatti e Valentina Gottardi che non incontrano problemi nella sfida alle polacche Gruszczynska/Wachowicz , decisivo per l’accesso al tabellone. Le azzurre mettono subito in chiaro le cose e dominano il primo set, vinto con il punteggio di 21-16, spegnendo tutti gli entusiasmi della coppia allenata da Andrea Raffaelli che alza ben presto bandiera bianca nel secondo parziale e lascia via libera alle azzurre: 21-11.

Menegatti/Gottardi debutteranno domani alle 11.00 contro le statunitensi Hughes/Cheng per la prima sfida del girone, poi saranno di nuovo in campo alle 18.00 contro le thailandesi Naraphornrapat/Worapeerachayakorn in un match da vincere a tutti i costi per avere la certezza di superare il turno e poi venerdì alle 15.00 affronteranno le padrone di casa Müller/Tillmann.

Primo turno qualificazioni femminili: Gottardi/Menegatti (Ita)-Sude/Schneider (Ger) 2-0 (21-11, 21-18), Dong/Wang (Chn)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 1-2 (18-21, 21-14, 12-15), Álvarez/Moreno (Esp)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 1-2 (21-12, 20-22, 13-15), Tainá/Victoria (Bra)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-0 (21-16, 21-11), Vergé-Dépré/Mader (Sui)-Bianchin/Scampoli (Ita) 2-1 (21-16, 15-21, 15-11), Körtzinger/Kunst (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (16-21, 18-21), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Placette/Richard (Fra) 0-2 (25-27, 16-21), Kotnik/Lovsin (Slo)-Stam/Schoon (Ned) 1-2 (17-21, 21-16, 8-15).

Secondo turno qualificazioni femminili: Zeimann/MacDonald (Nzl)-Tainá/Victoria (Bra) 2-1 (21-19, 21-23, 15-11), Gottardi/Menegatti (Ita)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-16, 21-11), Placette/Richard (Fra)-Stam/Schoon (Ned) 2-1 (21-18, 16-21, 15-12), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger) 0-2 (14-21, 12-21)

Gironi femminili. Pool A. Domani 8.00: Carol/Barbara (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat). 16.00: Tina/Anastasija (Lat)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra). Venerdì 12.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Domani 9.00: Xue/Xia (Chn)-Ludwig/Lippmann (Ger), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra). 17.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn). Venerdì 13.00: Melissa/Brandie (Can)-Ludwig/Lippmann (Ger), Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool C. Domani 10.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Placette/Richard (Fra), Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger). 18.00: Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui). 19.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Placette/Richard (Fra). Venerdì 14.00: Nuss/Kloth (Usa)-Placette/Richard (Fra), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger).

Pool D. Domani 11.00: Hughes/Cheng (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita), Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha). 18.00: Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-Gottardi/Menegatti (Ita). 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Venerdì 15.00: Müller/Tillmann (Ger)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

Primo turno qualificazioni maschili: Herrera/Gavira (Esp)-Bello/Bello (Eng) 2-0 (21-13, 21-19), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Hunter/Pfretzschner (Ger) 2-0 (21-18, 21-19), Krattiger/Breer (Sui)-Kantor/Zdybek (Pol) 1-2 (14-21, 21-18, 9-15), Van De Velde/Immers (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 0-2 (18-21, 20-22), Métral/Haussener (Sui)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (23-25, 21-18, 17-15), Cottafava/Nicolai (Ita)-Kulzer/Lorenz (Ger) 2-0 (21-18, 21-10), Huster/Pfretschner (Ger)-Popov/Reznik (Ukr) 2-1 (21-15, 16-21, 18-16), McHugh/Burnett (Aus)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (22-24, 18-21)

Secondo turno qualificazioni maschili: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (17-21, 14-21), Kantor/Zdybek (Pol)-Lupo/Rossi (Ita) 2-0 (30-28, 21-11), Cottafava/Nicolai (Ita)-Métral/Haussener (Sui) 2-0 (21-18, 21-10), Huster/Pfretschner (Ger)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (20-22, 18-21)

Gironi maschili. Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra). Venerdì 9.00: George/Andre (Bra)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned). Venerdì 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra).

Pool B. Domani 13.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned). Venerdì 8.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita). Venerdì 16.00: Partain/Benesh (Usa)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Pool C. Domani 14.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Zdybek (Pol), Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger). Venerdì 10.00: Henning/Winter (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat). Venerdì 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Zdybek (Pol). 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Domani 15.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita), Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 11.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita), Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe). Venerdì 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cottafava/Nicolai (Ita)

Foto Fivb