Beach volley, Europei 2023. Menegatti/Gottardi agli ottavi! Avanti anche Bianchin/Scampoli

Doppio successo azzurro nelle due finali dei giorni in programma nel pomeriggio di oggi a Vienna dove sono in corso di svolgimento gli Europei 2023 di beach volley. Menegatti/Gottardi sono già agli ottavi di finale dove domani affronteranno la vincente della sfida tra Ittlinger/Borger e Ahtiainen/Lahti ma le azzurre nono sono state fortunatissime nel sorteggio perchè saranno in rotta di collisione, in caso di vittoria agli ottavi, con le campionesse in carica Graudina/Samoilova che hanno iniziato oggi con una sconfitta inattesa sparigliando l’intero tabellone ad eliminazione diretta.

Menegatti/Gottardi, dopo un avvio non brillantissimo contro le spagnole Guidarelli/Gonzalez, hanno ottenuto una netta vittoria contro le francesi Placette/Richard al termine di un match a senso unico, chiuso in due set. Vinto 21-17 il primo parziale, le azzurre sono partite forte nel secondo e si sono imposte con un secco 21-14.

Vittoria importante anche per Bianchin/Scampoli che avevano iniziato con una sconfitta contro le olandesi Van Driel/Piersma e chiudono il girone con una vittoria contro Van Driel/Piersma, le sorelle delle prime, con il punteggio di 2-0. Primo set tiratissimo vinto dalle azzurre 22-20 dopo aver annullato un set ball alle rivali e secondo set a senso unico con le azzurre vittoriose 21-13. Bianchin/Scampoli affronteranno nei sedicesimi di finale la coppia finlandese Sinisalo/Parkkinen e in caso di vittoria affronteranno le svizzere Vergè-Deprè/Bobner agli ottavi. Domattina in campo gi uomini con il doppio derby maschile: Nicolai/Cottafava-Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula-Benzi/Bonifazi.

Semifinali gironi femminili. Pool A: Hüberli/Brunner (SUI)-Makhno/Makhno (UKR) 2-0 (21-17, 21-14), Ittlinger/Borger (GER)-Körtzinger/Kunst (GER) 2-0 (21-17, 21-14). Pool B: Stam/Schoon (NED)-Freiberger/Holzer (AUT) 2-0 (22-20, 21-19), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (21-23, 15-21). Pool C: Gottardi/Menegatti (ITA)-Guidarelli/González (ESP) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Hermannova/Stochlova (CZE)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-16, 19-21, 11-15). Pool D: Müller/Tillmann (GER)-Friedl/Schützenhöfer (AUT) 2-0 (21-17, 21-15), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Liliana/Paula (ESP) 2-1 (21-19, 15-21, 17-15). Pool E: Bianchin/Scampoli (ITA)-E. Van Driel/B. Piersma (NED) 1-2 (22-20, 16-21, 9-15), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-E. Piersma/M. van Driel (NED) 2-0 (21-17, 21-11). Pool F: Kotnik/Lovsin (SLO)-Sinisalo/Parkkinen (FIN) 1-2 (20-22, 21-15, 13-15), Álvarez/Moreno (ESP)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-13, 21-15). Pool G: Graudina/Samoilova (LAT)-Davidova/Baieva (UKR) 0-2 (21-23, 21-23), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Dunarova/Resova (CZE) 1-2 (17-21, 21-13, 13-15), Pool H: Klinger/Klinger (AUT)-Bentele/Lutz (SUI) 2-0 (21-15, 21-17), Esmée/Zoé (SUI)-Carro/Lobato (ESP) 2-1 (19-21, 22-20, 15-12)

Finali primo posto gironi femminili: Hüberli/Brunner (SUI)-Ittlinger/Borger (GER) 2-1 (21-13, 20-22, 17-15), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-15, 21-14), Gottardi/Menegatti (ITA)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-17, 21-14), Müller/Tillmann (GER)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13), E. Van Driel/B. Piersma (NED)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-19, 23-21), Sinisalo/Parkkinen (FIN)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (19-21, 16-21), Davidova/Baieva (UKR)-Dunarova/Resova (CZE) 2-0 (21-9, 21-12), Klinger/Klinger (AUT)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (21-19, 16-21, 13-15)

Finali terzo posto gironi femminili: Makhno/Makhno (UKR)-Körtzinger/Kunst (GER) 0-2 (17-21, 17-21), Freiberger/Holzer (AUT)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (16-21, 16-21), Guidarelli/González (ESP)-Hermannova/Stochlova (CZE) 1-2 (16-21, 21-17, 15-17), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Liliana/Paula (ESP) 0-2 (16-21, 15-21), Bianchin/Scampoli (ITA)-E. Piersma/M. van Driel (NED) 2-0 (22-20, 21-13), Kotnik/Lovsin (SLO)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (21-14, 17-21, 15-12), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Graudina/Samoilova (LAT) 0-2 (16-21, 23-25), Bentele/Lutz (SUI)-Carro/Lobato (ESP) 2-0 (21-16, 21-17)

Sedicesimi di finale femminili: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Ittlinger/Borger (GER), Klinger/Klinger (AUT)-Graudina/Samoilova (LAT), Kotnik/Lovsin (SLO)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Hermannova/Stochlova (CZE), liliana/Paula (ESP)-Placette/Richard (FRA), Sinisalo/Parkkinen (FIN)-Bianchin/Scampoli (ITA), Bentele/Lutz (SUI)-Dunarova/Resova (CZE), Ludwig/Lippmann (GER)-Körtzinger/Kunst (GER)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Mol/Sørum (NOR)-Elazar/Ohana (ISR), Mol/Berntsen (NOR)-Métral/Haussener (SUI). Pool B: Trousil/Schweiner (CZE)-Huerta/Huerta (ESP), Cottafava/Nicolai (ITA)-Lupo/Rossi (ITA). Pool C: Åhman/Hellvig (SWE)-Seiser/Dressler (AUT), Canet/Rotar (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST). Pool D: Bassereau/Gauthier-Rat (FRA)-Waller/Ermacora (AUT), Popov/Reznik (UKR)-Aye/Aye (FRA). Pool E: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Sepka/Semerad (CZE), Ranghieri/Carambula (ITA)-Benzi/Bonifazi (ITA). Pool F: Ehlers/Wickler (GER)-Hammarberg/Berger (AUT), Luini/de Groot (NED)-Stankevicius/Knasas (LTU). Pool G: Rudol/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT), Immers/van de Velde (NED)-Kantor/Zdybek (POL). Pool H: Hörl/Horst (AUT)-Leitner/Pascariuc (AUT), Herrera/Gavira (ESP)-Bello/Bello (ENG).

Foto Fivb