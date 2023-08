Beach volley, Europei 2023. Nicolai/Cottafava avanti tutta! Ranghieri/Carambula: stop agli ottavi

Restano in corsa solo Paolo Nicolai e Samuele Cottafava all’Europeo di Vienna per l’Italia del beach volley che perde agli ottavi di finale la sua penultima coppia in gara, quella dalla classifica più elevata, composta da Ranghieri/Carambula.

Nicolai/Cottafava scendevano in campo nella sfida degli ottavi da favoriti contro i francesi Bassereau/Gauthier-Rat e nel primo set sono sempre stati avanti, con uno scatto decisivo nella parte centrale sul 16-13: vantaggio che hanno portato fino al 21-18 conclusivo. Secondo set pressochè in fotocopia con le due coppie molto vicine fino al 13-12 e poi lo scatto degli azzurri sul 16-13 e la gestione del vantaggio fino al 21-18 che significa passaggio ai quarti.

Ranghieri/Carambula, invece, non sono riusciti a giocare sui loro livelli abituali ed hanno subito nel primo set l’aggressività della coppia olandese Immers/Van de Velde che ha dominato fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo set gli azzurri hanno tentato di reagire ma il successo è andato ancora alla coppia olandese che si è imposta con il punteggio di 21-18 e domani (orario da definire) affronterà la coppia azzurra Nicolai/Cottafava con in palio un posto in semifinale.

Quarti di finale femminili: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-0 (21-15, 28-26), Gottardi/Menegatti (ITA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (18-21, 21-23), Hüberli/Brunner (SUI)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (21-17, 17-21, 15-12), Van Driel/B. Piersma (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (15-21, 15-21).

Semifinali femminili: Hüberli/Brunner (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP)

Sedicesimi di finale maschili: Aye/Aye (FRA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (17-21, 19-21), Luini/de Groot (NED)-Sepka/Semerad (CZE) 2-0 (21-16, 26-24), Bello/Bello (ENG)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-1 (24-22, 22-24, 15-12), Huerta/Huerta (ESP)-Métral/Haussener (SUI) 0-2 (17-21, 17-21), Trousil/Schweiner (CZE)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-19, 19-21, 15-13), Herrera/Gavira (ESP)-Rudol/Łosiak (POL) 1-2 (18-21, 21-16, 9-15), Stankevicius/Knasas (LTU)-Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (15-21, 18-21), Bassereau/Gauthier-Rat (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 (21-16, 21-15)

Ottavi di finale maschili: Immers/van de Velde (NED)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-0 (21-11, 21-18), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bassereau/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-18, 21-18), Popov/Reznik (UKR)-Métral/Haussener (SUI) 2-1 (21-16, 19-21, 15-12), Åhman/Hellvig (SWE)-Trousil/Schweiner (CZE) 2-0 (21-16, 21-15), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Bello/Bello (Eng) 0-2 (16-21, 18-21), Mol/Sorum (NOR)-Canet/Rotar (FRA), Horl/Horst (AUT)-Luini/De Groot (NED), Ehlers/Wickler (GER)-Rudol/Losiak (POL).

Quarti di finale maschili: Cottafava/Nicolai (ITA)-Immers/van de Velde (NED), Bello/Bello 8Eng)-Popov/Reznik (Ukr),

Foto Fivb