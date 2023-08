Beach volley, Europei 2023: Menegatti/Gottardi volano ai quarti! Nicolai/Cottafava agli ottavi, stop per Ranghieri/Carambula

Una coppia ai quarti, due agli ottavi e una ai sedicesimi: questo il bilancio dell’Italia del beach volley nella seconda giornata di gare dell’Europeo di Vienna, dove domani si giocheranno solo partite ad eliminazione diretta con quattro coppie azzurre ancora il gioco.

In campo maschile una sola coppia italiana è già agli ottavi di finale, Nicolai/Cottafava, che hanno faticato non poco ad avere ragione della coppia spagnola Huerta/Huerta, battuta in tre set nella finale del girone. Gli azzurri hanno faticato non poco nel primo parziale, giocato punto a punto, e perso 19-21. Nel secondo set dominio del binomio italiano che si è imposto con il punteggio di 21-13. Nel tie break buona partenza degli azzurri che si sono portati sull’8-5, poi sono stati raggiunti e superati (11-12) ma nel finale hanno piazzato un break di 4-0 vincendo 15-12. Nicolai/Cottafava attendono la vincente della sfida tra gli estoni Nolvak/Tiisaar e i francesi Bassereau/Gauthier-Rat.

Si ferma subito, invece, l’avventura di Enrico Rossi e Daniele Lupo che, nel secondo incontro che schiudeva l’accesso ai sedicesimi di finale, si sono arresi in due set alla coppia ceca Schweiner/Trousil, creata per l’occasione dal CT ceco Andrea Tomatis per sostituire l’infortunato Perusic. I cechi hanno vinto anche qui un primo set abbastanza equilibrato con il punteggio di 21-18, poi hanno dominato il secondo set (21-11) sbarrando la strada della fase ad eliminazione diretta a Lupo/Rossi.

Secondo posto del Girone E per Ranghieri/Carambula, che sono usciti sconfitto 2-0 dagli olandesi Brouwer/Meeuwsen che, come al solito, si trasformano quando vedono la scritta “Italia” dall’altra parte della rete. Nel primo set gli olandesi sono partiti forte e si sono portati sul 17-12 ma nel finale Ranghieri/Carambula hanno rimontato fino al 20-19, ma non sono riusciti a completare la rimonta perdendo 21-19. Secondo set senza storia con gli olandesi che si sono imposti 21-13, costringendo gli italiani ai sedicesimi di finale, dove domattina troveranno di fronte la coppia lituana composta da Stankevicius/Knasas.

Niente da fare per Benzi/Bonifazi che hanno creato non pochi grattacapi ai cechi Sepka/Semerad ma si sono arresi con il punteggio di 2-1. Perso nettamente il primo set 21-16, gli azzurri hanno vinto 25-23 un rocambolesco secondo set e all’imbrunire hanno perso 15-10 il tie break.

In campo femminile tutto facile per Marta Menegatti e Valentina Gottardi negli ottavi di finale. La coppia azzurra ha battuto 2-0 le finlandesi Ahtiainen/Lahti al termine di un match a senso unico. Netto il successo delle azzurre nel primo set con il punteggio di 21-12, più equilibrio nel secondo set, ma ancora una volta italiane vincenti con il punteggio di 21-15. Per le azzurre, che hanno evitato l’incrocio con le campionesse uscenti Graudina/Samoilova, già eliminate, una possibilità di riscatto contro la coppia che le eliminò lo scorso anno all’Europeo di Monaco, le spagnole Alvarez/Moreno, binomio ostico ma alla portata delle azzurre.

Finali primo posto gironi maschili: Mol/Sørum (NOR)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (19-21, 21-15, 15-9), Huerta/Huerta (ESP)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-19, 13-21, 12-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Canet/Rotar (FRA) 2-0 (21-15, 21-17), Bassereau/Gauthier-Rat (FRA)-Popov/Reznik (UKR) 0-2 (15-21, 14-21), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Ranghieri/Carambula (ITA) 0-2 (19-21, 13-21), Ehlers/Wickler (GER)-Luini/de Groot (NED) 2-0 (21-17, 21-16), Seidl/Pristauz (AUT)-Immers/van de Velde (NED) 1-2 (22-20, 19-21, 11-15), Hörl/Horst (AUT)-Herrera/Gavira (ESP) 2-1 (13-21, 21-15, 15-13)

Finali terzo posto giorni maschili: Elazar/Ohana (ISR)-Métral/Haussener (SUI) 0-2 (19-21, 16-21), Trousil/Schweiner (CZE)-Lupo/Rossi (ITA) 2-0 (21-18, 21-11), Seiser/Dressler (AUT)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 1-2 (14-21, 21-15, 13-15), Waller/Ermacora (AUT)-Aye/Aye (FRA) 1-2 (17-21, 21-19, 9-15), Sepka/Semerad (CZE)-Benzi/Bonifazi (ITA 2-1 (21-16, 23-25, 15-10)), Hammarberg/Berger (AUT)-Stankevicius/Knasas (LTU) 0-2 (17-21, 17-21), Rudol/Łosiak (POL)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (23-21, 30-28), Leitner/Pascariuc (AUT)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (16-21, 14-21)

Sedicesimi di finale maschili: Aye/Aye (FRA)-Canet/Rotar (FRA), Luini/de Groot (NED)-Sepka/Semerad (CZE), Bello/Bello (ENG)-Seidl/Pristauz (AUT), Huerta/Huerta (ESP)-Métral/Haussener (SUI), Trousil/Schweiner (CZE)-Mol/Berntsen (NOR), Herrera/Gavira (ESP)-Rudol/Łosiak (POL), Stankevicius/Knasas (LTU)-Ranghieri/Carambula (ITA), Bassereau/Gauthier-Rat (FRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST)

Sedicesimi di finale femminili: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Ittlinger/Borger (GER) 2-0 (24-22, 21-15), Klinger/Klinger (AUT)-Graudina/Samoilova (LAT) 0-2 (18-21, 9-21), Kotnik/Lovsin (SLO)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (13-21, 17-21), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-1 (21-17, 22-24, 15-12), Liliana/Paula (ESP)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-14, 21-12), Sinisalo/Parkkinen (FIN)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-1 (19-21, 21-12, 15-13), Bentele/Lutz (SUI)-Dunarova/Resova (CZE) 0-2 (20-22, 20-22), Ludwig/Lippmann (GER)-Körtzinger/Kunst (GER) 2-1 (21-15, 14-21, 15-8).

Ottavi di finale femminili: Hüberli/Brunner (SUI)-Liliana/Paula (ESP), Esmée/Zoé (SUI)-Bianchin/Scampoli (ITA), Van Driel/B. Piersma (NED)-Dunarova/Resova (CZE), Müller/Tillmann (GER)-Ludwig/Lippmann (GER), Gottardi/Menegatti (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-12, 21-15), Álvarez/Moreno (ESP)-Graudina/Samoilova (LAT)m 2-0 (21-19, 21-14), Davidova/Baieva (UKR)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 1-2 (21-17, 19-21, 13-15), Stam/Schoon (NED)-Paulikiene/Raupelyte (LTU) 1-2 (16-21, 22-20, 19-21)

Foto Fivb