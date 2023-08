Basket, Stefano Tonut è pronto per i Mondiali: “Ho sensazioni positive, vogliamo far divertire i nostri tifosi”

Il conto alla rovescia è iniziato da giorni e adesso manca davvero poco a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva, ossia i Mondiali 2023 di basket che si svolgeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. Si comincerà venerdì 25 agosto e si andrà poi avanti fino a domenica 10 settembre, giorno della finale. Al via ci saranno 32 squadre, tutte pronte a darsi battaglia per andare a caccia dei rispettivi obiettivi.

Ai blocchi di partenza si presenterà pure l’Italia (l’esordio del gruppo di Gianmarco Pozzecco sarà venerdì 25 agosto alle 10:00 contro l’Angola), che partirà con l’obiettivo di arrivare fino ai quarti e il sogno di conquistare la prima medaglia di sempre in una rassegna iridata. La squadra azzurra è carica e arriverà a questo appuntamento dopo ben sette vittorie consecutive ottenute nel mese d’agosto.

Tra i giocatori che faranno parte della selezione azzurra sarà presente anche Stefano Tonut, che proverà a dare il suo contributo con il suo talento. Intervistato da Tuttosport, la guardia azzurra ha esordito dicendo: “Quando indosso questa maglia le sensazioni sono sempre positive. Negli ultimi 3 anni il gruppo è rimasto molto simile, ci conosciamo e ogni nuovo giocatore è accolto con entusiasmo. È un gruppo che ha voglia. Siamo molto emozionati, ma pronti per l’avventura”.

Il classe 1993 ha poi aggiunto: “Abbiamo giocato finora in maniera molto positiva, condividendo tante cose e si vede. Io ho sempre pensato che stare bene assieme è fondamentale per provare a ottenere qualche risultato. Poi al Mondiale ci sono talmente tante squadre di valore, alcune che magari meno conosciute, per cui dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. Vogliamo far divertire i nostri tifosi, si riesce divertendoci innanzitutto noi”.

Credit: Ciamillo