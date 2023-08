Basket, Simone Fontecchio è fiducioso per i Mondiali: “Abbiamo tutti piena confidenza in noi stessi”

Ormai ci siamo: domani, venerdì 25 agosto 2023, inizierà finalmente la 19ma edizione dei Mondiali maschili di basket, competizione che si svolgerà tra Filippine, Indonesia e Giappone. Al via si presenteranno 32 squadre e tra queste ci sarà anche l’Italia, che esordirà proprio domani. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco scenderanno in campo alle ore 10:00 alla Philippine Arena di Manila (l’impianto indoor più grande al mondo con ben 55.000 posti a disposizione), per sfidare l’Angola nella prima giornata della fase a gironi (gruppo A).

Tra i giocatori azzurri più attesi, c’è senza dubbio Simone Fontecchio. Intervenuto alla vigilia del debutto mondiale, il giocatore degli Utah Jazz ha affermato: “Fa piacere essere fra i giocatori sotto osservazione per questo Mondiale, ma non ci penso per nulla. Sono contento che la squadra mi riconosca delle responsabilità. Saremo un po’ tesi per l’esordio e ci sta”.

Il classe 1995 ha poi proseguito dicendo: “Lo staff tecnico ci ha dato delle linee guida ben precise: quando si ha un tiro aperto, bisogna prenderselo. Questo ci fa giocare liberi. Abbiamo tutti piena confidenza in noi stessi, e il clima ne risente positivamente”.

Credit: Ciamillo