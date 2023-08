Basket, l’Italia supera la Turchia dopo un supplementare. Il cammino verso il Mondiale inizia con una vittoria

L’Italia conquista la finale della Trentino Basket Cup 2023. La squadra di Pozzecco vince una rocambolesca partita contro la Turchia, imponendosi dopo un tempo supplementare per 90-89. Domani sera (palla a due sempre alle ore 20.30) gli azzurri affronteranno la Cina, che ha battuto nell’altra semifinale Capo Verde. Il grande protagonista è Simone Fontecchio, che mette a referto 21 punti ed è l’unico in casa Italia a chiudere in doppia cifra.

Si parte con un 4-0 turco, ma è Simone Fontecchio a dare subito la sveglia agli azzurri con una tripla e poi un recupero che porta ad un antisportivo. L’Italia corre tanto e gioca molto rapidamente, trovano anche due punti in contropiede con Tonut. Fontecchio, però, è infuocato dall’arco e la terza tripla della sua partita vale il + 6 (18-12). Anche Melli è molto aggressivo in attacco e dall’angolo firma il 23-14 dopo cinque minuti. Gli azzurri accusano molto a rimbalzo alla Turchia e soprattutto si fermano in attacco, chiudendo il primo quarto avanti 25-24.

Subito la tripla di Severini ad aprire la seconda frazione. La Turchia riesce sempre a rimanere attaccata, ma la squadra di Pozzecco tocca il +6 (35-29) con la tripla di Datome che fa esplodere il pubblico di Trento. I turchi tornano sotto, ma arriva l’allungo azzurro con le triple di Fontecchio e del neo entrato Woldetensae (47-34). All’intervallo l’Italia guida sul +11 (49-38).

Al rientro dagli spogliatoi la Turchia comincia con un parziale di 12-0 firmato da Korkmaz, che ribalta completamente la partita. Tonut scuote finalmente la nazionale, con gli azzurri che riescono a ritrovare il gioco smarrito. Spagnolo trova anche un importante gioco da tre punti che vale il +7, con l’Italia che comunque chiude avanti la terza frazione sul +5 (61-56).

Si gioca punto a punto ad inizio ultimo quarto, con l’Italia che prova nuovamente l’allungo con Spagnolo e Ricci che valgono il +9 (74-65). La Turchia, però, non molla e riesce ad arrivare sul -2 con Yurtseven (74-72). Fontecchio mette un solo libero, poi succede l’impensabile. Spissu commette 0/2, poi sulla lotta a rimbalzo Polonara trova nuovamente il sardo che decide di tirare da tre punti, ma sbaglia. Kabaca prende il rimbalzo e lancia poi il pallone dal suo canestro verso quello azzurro, con la palla che entra clamorosame nella retina. Pari 75-75 e si va all’overtime.

L’Italia è un po’ scossa e comincia male il supplementare con Korkmaz che trova il +5. Spissu e Tonut firmano la reazione azzurra, con l’Italia che trova il vantaggio con il giocatore di Milano. Questa volta dai liberi gli azzurri non tremano e la tripla di Bitim arriva praticamente a tempo scaduto. Finisce 90-89 e domani l’Italia affronterà la Cina in finale.