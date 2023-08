Basket, l’Italia piega in amichevole il Brasile e fa sei su sei! Fontecchio top scorer

L’Italbasket prosegue il proprio percorso netto in avvicinamento al Mondiale battendo anche il Brasile (93-87) nella prima delle due partite della Solidarity Cup di Shenzhen in Cina, centrando così la sesta vittoria in altrettante partite amichevoli fin qui disputate. Gli Azzurri del CT Pozzecco hanno prevalso su un avversario ostico e capace, qualche giorno fa, di battere l’Australia a Melbourne. Gigi Datome e compagni torneranno in campo già domani 21 agosto contro la Nuova Zelanda (palla a due alle 11:30 ora italiana) per l’ultimo match prima dell’esordio alla FIBA World Cup di venerdì prossimo a Manila (Filippine).

Il top scorer di giornata è Simone Fontecchio con 26 punti – eguagliato il suo career high in azzurro, realizzato il 3 settembre 2022 contro la Grecia all’EuroBasket nel girone di Milano. Doppia cifra anche per Stefano Tonut (16), Marco Spissu (11 e 7 assist), Giampaolo Ricci ed Achille Polonara (11).

L’inizio è tutto di marca brasiliana, con Huertas – ex Fortitudo Bologna – che guida i suoi con punti e assist e l’Italia tocca subito il -11 (8-19). Ci pensano Simone Fontecchio con un gioco da tre punti e Marco Spissu con la tripla a ricucire parzialmente lo strappo (14-19). Sul finire del primo quarto arriva però un nuovo break degli avversari con Dias protagonista: alla prima sirena i verdeoro si trovano così a +13 (14-27). Il CT Pozzecco inserisce in avvio di seconda frazione Gigi Datome e Matteo Spagnolo, dando nuovamente spazio anche a Pajola, Ricci e Severini: il neoplay dell’Alba Berlino apre le danze, con il capitano che spara due triple consecutive, che valgono un parziale aperto di 8-0 ed il -5 dell’Italia (22-27). La partita procede a strappi, con il Brasile che prova ad allungare. Simone Fontecchio tiene a contatto gli azzurri: si va al riposo lungo sul punteggio di 38-44 in favore della Nazionale del CT De Conti.

Negli spogliatoi il commissario tecnico azzurro prova a scuotere i suoi, che reagiscono immediatamente in avvio di ripresa: altro break tricolore grazie a due triple in fila di Tonut e Fontecchio, un piazzato di Spissu ed il 2+1 di Polonara, che valgono il sorpasso dell’Italia (49-48). Il Brasile non ci sta e morde le caviglie agli azzurri, ma un altro canestro del pescarese ed una segnatura pesante di Ricci portano ossigeno alla compagine del Bel Paese (62-58). Due liberi di Matteo Spagnolo valgono il 64-61 con cui va in archivio anche la terza frazione. Botta e risposta a suon di triple tra Benite e Ricci in avvio di ultimo quarto, ma Matteo Spagnolo si mette in proprio con quattro punti consecutivi per il +7 (71-64). I verdeoro non vogliono cedere e si rifanno nuovamente sotto, rimettendo tutto in discussione a meno di due minuti dal termine (84-80). Finale incandescente, con Caboclo e Melli che terminano anzitempo la sfida: scintille che costano ad entrambi un tecnico e di conseguenza il quinto fallo. Simone Fontecchio e Stefano Tonut mettono il sigillo alla sfida rispettivamente con una tripla ed i tiri dalla lunetta: finisce 93-87 in favore dell’Italia, che centra la sesta vittoria in altrettante partite disputate in avvicinamento al Mondiale 2023.

ITALIA-BRASILE 93-87 (14-27, 24-17, 26-17, 29-26)

Italia: Spissu* 11 (2/2, 2/5), Tonut* 16 (3/5, 2/5), Melli* 1 (0/1, 0/1), Fontecchio* 26 (5/8, 4/6), Ricci 11 (1/3, 3/5), Spagnolo 8 (2/4), Polonara* 11 (3/4, 1/3), Diouf ne, Severini (0/1, 0/1), Procida (0/1 da tre), Pajola (0/1 da tre), Datome 9 (0/3, 3/5). All: Pozzecco

Brasile: Yago 12 (2/2, 2/3), Felicio 3 (1/1), Benite 6 (1/4, 1/3), Huertas* 7 (1/4, 1/1), Soares ne, Meindl* 14 (2/4, 1/6), Neto* 11 (3/3, 1/2), Dos Anjos ne, Galvanini 2 (0/1, 0/1), De Paula (0/2 da tre), Caboclo* 14 (3/5, 2/5), Dias* 18 (3/3, 4/6). All: De Conti

