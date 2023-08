Basket femminile, Europei U16 2023: l’Italia batte la Finlandia e si aggiudica la medaglia di bronzo

L’Italbasket femminile sale sul podio degli Europei Under 16 2023 di Smirne (Turchia)! Le Azzurrine, sconfitte in semifinale per mano della Francia all’overtime, prevalgono sulla Finlandia per 59-58 nella finalina per il terzo posto disputata quest’oggi. Per le ragazze tricolore anche il pass per i Mondiali Under 17 del 2024, che si svolgeranno in Messico.

Francesca Baldassare replica l’ottima prestazione di ieri sera piazzando ben 17 punti, insieme ai 9 di Emma Giacchetti. Decisivi anche i 10 rimbalzi raccolti da Giulia Minora, mentre tra le finniche la top scorer è Talonen con 13 punti.

Partenza bruciante dell’Italia con due triple in fila di Baldassare e Torresani (6-0), con la Finlandia che accorcia grazie a Mace (6-5). Altro canestro pesante di Baldassare ed un piazzato di Torresani per il +6 (11-5), con le Azzurrine che continuano a segnare solo dalla lunga distanza anche con Ostoni (14-7). Due liberi di Haveri fissano così il punteggio sul 15-8 alla prima sirena.

Nel secondo quarto si sblocca anche Mohamed Hassan, aggiornando il massimo vantaggio italiano a +9 (17-8). Mace prova a scuotere le compagne dal pitturato (18-11), ma tre liberi di Francesca Baldassarre valgono il +10 per le Azzurrine (21-11). Lehto dall’arco riporta le finlandesi sotto la doppia cifra di svantaggio (25-16), andando a bersaglio dalla lunga distanza nuovamente (27-19). Beatrice Cerè suona la carica (29-19), con la giocatrice numero 12 che da due sigla il canestro del 31-23 con cui si va all’intervallo lungo.

Talonen spara la tripla del -6 in avvio di terzo quarto (31-26), con Emma Giacchetti che sblocca l’Italia nella ripresa (33-26). Seppa dalla lunga distanza ricuce ulteriormente il gap (33-29), con le Azzurre che tornano a segnare solo da due grazie a Francesca Baldassarre (35-31). Lehto da due e due liberi di Ogun pareggiano i conti (35-35) a -4’17” dalla terza sirena, ma è ancora Baldassarre a caricarsi la squadra sulle spalle (38-35). Seppa non ci sta e risponde con la stessa moneta (38-38), con Garzidella che mette la freccia per la Finlandia (38-40). Emma D’Este pareggia ancora (40-40), con la sfida in perfetto equilibrio: si va all’ultima pausa breve del match sul punteggio di 43-43.

Botta e risposta tra Ogun e Cere in apertura di frazione conclusiva (46-45): il match è tutt’altro che deciso. Penetrazione di Talonen e nuovo +1 Finlandia (46-47), con Giorgia Gorini che da tre riporta l’Italia avanti (49-47). Ancora Talonen che brucia la difesa azzurra (49-49), ma Baldassarre continua ad armare il braccio da lontano: +3 (52-49). Due fiammate di Cerè e Giacchetti mantengono due possessi pieni di vantaggio (56-50), con la numero 4 che segue a ruota la compagna da tre punti (52-59): le Azzurrine provano a dare la spallata decisiva alla partita. Negli ultimi minuti la Finlandia riesce però a rifarsi sotto minacciosa fino al -1 (59-58), ma la difesa tricolore non desiste: finisce 59-58, con l’Italia che si aggiudica la finalina per il terzo posto e sale così sul podio continentale!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-FINLANDIA 59-58 (15-8, 16-15, 12-20, 16-15)

Italia: Giacchetti 9, Mosconi, Ostoni 3, Baldassarre 17, Gorini 3, Mohamed Hassan 4, Cerè 9, D’Este 5, Minora 2, Torresani 5, Volpato 2, Zanetti.

Finlandia: Mace 6, Lehto 8, Talonen 13, Laine, Riihela, Luukkanen, Pihamaa, Gardziella 4, Haveri 3, Ogun 14, Loukola, Seppa 10.

Foto: fiba.basketball