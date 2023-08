Basket, la nuova classifica dell’Italia ai Mondiali nel secondo girone: gli azzurri inseguono

Con la vittoria contro le Filippine, gli azzurri si sono qualificati al secondo turno dei Mondiali di pallacanestro 2023. Ad attendere la nazionale guidata dal CT Pozzecco c’è ora un secondo girone in cui le due qualificate del Girone A si incroceranno con le due de Girone B. Andiamo ad analizzare la nuova situazione di classifica dell’Italia.

I punti accumulati nel primo raggruppamento verranno portati anche nel successivo e questo di certo non semplifica il cammino degli azzurri. Con l’Italia ci sarà infatti anche quella Repubblica Dominicana che nel secondo match ha inferto agli azzurri una sconfitta che rischia di complicare il discorso qualificazione.

I caraibici entreranno nella nuova fase con tre vittorie e dunque a punteggio pieno (6), gli azzurri invece di vittorie ne hanno collezionate due sono dunque a 5 punti. Le due squadre che arrivano dal Girone B sono invece Serbia, a punteggio pieno come i dominicani, e Puerto Rico, che invece come l’Italia arrivano con 5 punti.

L’Italia si trova dunque ad inseguire, considerando anche che il match con la Repubblica Dominicana non verrà ripetuto e che saranno solo due le squadre che strapperanno il pass per i quarti. Di fatto, gli azzurri sono costretti a vincere gli scontri con Serbia e Puerto Rico, e poi sperare di prevalere su almeno una delle possibili avversarie per quanto fatto negli scontri diretti (qui l’analisi dei possibili scenari). Di seguito dunque la classifica di partenza dettagliata del secondo girone:

CLASSIFICA SECONDO GIRONE ITALIA MONDIALI BASKET 2023

Serbia 6 Repubblica Dominicana 6 Italia 5 Puerto Rico 5

