Basket, Italia-Serbia: Borisa Simanic non ci sarà. Operato d’urgenza

Verso Italia-Serbia di domani, match valido per la seconda fase dei Mondiali 2023 di basket, con una notizia riguardante il roster degli “slavi”.

L’avventura iridata di Borisa Simanic si è infatti conclusa anzitempo. Il giocatore serbo, come riportano i media locali, è stato operato d’urgenza in quel di Manila (Filippine) a causa della perdita di sangue dai reni verificatasi a due minuti dalla fine delle ostilità del match contro il Sud Sudan.

Un forte spavento, anche se Simanic ci ha tenuto a far sapere a tutti che sta bene e che le funzioni anatomiche delle parti interessante non hanno subito danni.

E’ chiaro però che l’ala grande non potrà più essere a disposizione della sua squadra per tutto il torneo. Una rassegna che entrerà sempre più nel vivo con la seconda fase e poi l’inizio dei match da dentro o fuori, dai quarti di finale in poi.

Foto: fiba.basketball