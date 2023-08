Basket, Italia: attenta alla Repubblica Dominicana! I caraibici hanno estromesso l’Argentina dal Mondiale

L’Italbasket inizia nel migliore dei modi il percorso al Mondiale 2023 con una vittoria (81-67) contro la coriacea Angola. Gli Azzurri hanno faticato più del dovuto per piegare la resistenza della compagine africana, scappando nel quarto conclusivo grazie anche ai 19 punti di Simone Fontecchio ed ai 18 di Stefano Tonut. Ora per la Nazionale di Gianmarco Pozzecco arriva forse la sfida più importante per le sorti del Gruppo A, da non sottovalutare: domenica 27 Agosto alle 10:00 italiane, infatti, Datome e compagni affronteranno la temibile Repubblica Dominicana.

I caraibici si sono presentati alla rassegna iridata con un biglietto da visita non indifferente, estromettendo dal torneo asiatico nientedimeno che l’Argentina vicecampionessa uscente – della quale cui facevano comunque parte campioni del calibro di Facundo Campazzo (rientrato al Real Madrid dopo la breve esperienza in NBA ai Denver Nuggets e alla Stella Rossa di Belgrado) e del veterano Carlos Delfino, ultimo baluardo della Generacion Dorada che trionfò alle Olimpiadi di Atene 2004 contro l’Italia. La compagine centramericana non si è fatta nemmeno intimorire dagli oltre trentottomila spettatori della Manila Arena – record di spettatori per il Mondiale – prevalendo sui padroni di casa delle Filippine per 87-81 nell’altra sfida odierna del Gruppo A.

A fare la voce grossa soprattutto la stella principale della rappresentativa caraibica ovvero Karl-Anthony Towns, autore di una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. L’ala grande in forza ai Minnesota Timberwolves in NBA è sicuramente lo spauracchio principale della Repubblica Dominicana, nel cui roster figura anche un altro giocatore che milita nella massima Lega cestistica statunitense ovvero Lester Quiñoes (Golden State Warriors). La difesa degli azzurri dovrà prestare molta attenzione anche al back-court composto dal playmaker Andres Feliz – in forza allo Joventut Badalona e che oggi ha sfiorato la doppia doppia oggi con 18 punti e 8 assist – e dalla guardia tiratrice Victor Liz (12 punti per lui). LJ Figueroa si farà trovare sicuramente pronto per armare il braccio dall’arco, con Angel Delgado – ala forte che difende i colori del Besiktas in Turchia – che si scontrerà sotto il ferro con le torri azzurre Melli e Polonara.

La Repubblica Dominicana proverà quindi a mettere in difficoltà anche l’Italia, andando ad insidiare il primo posto del girone, appannaggio delle due Nazionali meglio attrezzate – con Filippine ed Angola già gravate di una sconfitta. Il CT Gianmarco Pozzecco dovrà preparare al meglio la sfida di domenica, analizzando gli errori commessi nel primo match contro l’Angola e studiando soprattutto come cercare di limitare le fiammate di Karl-Anthony Towns, ma non solo.

