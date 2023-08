Basket, un Canada da urlo umilia la Francia e si candida per un posto al sole ai Mondiali

Il Canada lancia un segnale a tutto il Mondiale di basket. Esordio scintillante dei nordamericani, che demoliscono la Francia con un impressionante 95-65. Una vittoria che lancia il Canada, ma soprattutto mette in seri guai la Francia, visto il possibile incrocio con la Spagna nella seconda fase. Shai Gilgeous-Alexander è il protagonista assoluto del match con una doppia doppia da 27 punti e 13 rimbalzi, ma sono importantissimi anche i 18 punti di Kelly Olynyk. Per i transalpini si salva solo Evan Fournier, autore di 21 punti.

Partenza lanciata della Francia con la tripla di Fournier del 7-0. Il Canada reagisce e trova un controparziale di 8-0 firmato da Powell ed Olynyk. I nordamericani toccano il +5 con Alexander-Walker (14-9), ma il finale di quarto premia i transalpini con un nuovo break di 8-0 che porta le firme di Fournier e Lefort. Francia avanti alla prima sirena per 18-14.

Ancora il giocatore dei New York Knicks brucia la retina dall’arco per il nuovo +7 francese (26-19). Il Canada torna nuovamente sotto con una serie di giri dalla lunetta, che spingono al pareggio la formazione di Fernandez Torres. Si gioca punto a punto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. L’ultimo squillo è la schiacciata di Gilgeous-Alexander per il +3 canadese all’intervallo (44-41).

Al rientro dagli spogliatoi è tutta un’altra partita. Subito tripla di Brooks, ma soprattutto si scatena un Shai Gilgeous-Alexander fenomenale. La stella degli Oklahoma City Thunder trascina la propria nazionale sulla doppia cifra di vantaggio (59-44). La Francia sbanda totalmente e non riesce assolutamente a reagire e crolla sul -20 (68-48), quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Gilgeous-Alexander è una furia, ma è tutto il Canada che gira in maniera perfetta e dà una dimostrazione di forza davvero notevole e che può spaventare le rivali in chiave medaglia. La Francia sprofonda minuto dopo minuto, finendo anche sul -30. Alla sirena finale il tabellone segna 95-65 ed è grande festa per il Canada, mentre per i francesi la rassegna iridata comincia malissimo.

FOTO: LaPresse