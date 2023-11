NBA, risultati della notte (6 novembre): Jokic ed Embiid guidano Denver e Philadelphia. Boston cade a Minnesota, Lakers sconfitti da Miami

Sono dodici le partite della notte NBA. Non c’è più nessuna squadra imbattuta, visto che i Boston Celtics cadono in quel di Minnesota dopo un tempo supplementare. Finisce 114-109 per i T’Wolves, trascinati dai 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Anthony Edwards. Non si segna praticamente mai negli ultimi due minuti dei regolamentari e si va dunque all’overtime, dove a fare la differenza è un parziale di 9-0 dei padroni di casa. A Boston non basta un Jayson Tatum da 32 punti e i 26 di Jaylen Brown.

Terza trasferta e terza sconfitta per i Los Angeles Lakers, che cadono 108-107 contro i Miami Heat. Una partita in pieno controllo per Miami, che per poco non subisce la rimonta dei gialloviola negli ultimi quattro minuti. I Lakers rientrano dal -10 e con Reddish hanno anche la palla per vincere. La notizia peggiore della serata non è tanto il ko, ma l’uscita dal campo di Anthony Davis per un problema all’inguine. Il protagonista assoluto è Bam Adebayo, che mette a referto una tripla doppia da 22 punti, 20 rimbalzi e 10 assist. Jimmy Butler ci aggiunge 28 punti; mentre per i Lakers sono 30 quelli di LeBron James, con Austin Reaves che va ad un passo dalla tripla doppia (23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).

La solita tripla doppia di Nikola Jokic (n°108 della carriera) permette ai Denver Nuggets di rimontare anche venti punti di svantaggio contro i New Orleans Pelicans, imponendosi per 134-116. Decisivo un terzo quarto da 40-21 per i campioni in carica, che poi dilagano anche nell’ultima frazione. Jokic chiude con 35 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. New Orleans aveva trovato il miglior Jordan Hawkins della carriera (31 punti) e un Zion Williamson ad un solo assist dalla tripla doppia (20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).

Super Jokic e risponde prontamente anche Joel Embiid nella continua sfida tra candidati al ruolo di MVP e miglior centro della lega. La stella di Philadelphia guida i Sixers al netto successo (quinto consecutivo) sugli Washington Wizards per 146-128, permettendosi di rimanere seduto per tutto l’ultimo quarto. Embiid chiuderà con 48 punti ed 11 rimbalzi, supportato anche da un Tyrese Maxey da 22 punti e 11 assist (suo massimo in carriera). Per Washington ci sono 28 punti di Kyle Kuzma, mentre Danilo Gallinari gioca solo tre minuti e mette a referto un punto ed un rimbalzo.

Stesso minutaggio anche per l’altro italiano oltreoceano. Simone Fontecchio continua a trovare pochissimo spazio e chiude senza punti nella sconfitta per 130-113 dei suoi Utah Jazz contro i Chicago Bulls, che dominano il match con otto giocatori in doppia cifra (24 punti per Zach LaVine). Per Utah si salva il solo Lauri Markkanen da 29 punti.

Comincia con una sconfitta la nuova avventura di James Harden con i Los Angeles Clippers. I californiani cadono a New York per 111-97, con i Knicks che ritrovano dall’infortunio RJ Barrett (26 punti) ed un Julius Randle da 27 punti e 10 rimbalzi. La partita del “Barba” vede 17 punti e 6 assist in 31 minuti di gioco. I Fab Four dei Clippers steccano alla prima, nonostante i 18 punti di Kawhi Leonard, i 17 di Russell Westbrook e i soli 10 di Paul George, che litiga con il ferro.

Un Giannis Antetokounmpo da 36 punti e 12 rimbalzi guida i Milwaukee Bucks al primo successo esterno della stagione, vincendo 129-125 contro i Brooklyn Nets, che perdono nonostante un clamoroso Cam Thomas da 45 punti e i 31 punti di Mikal Bridges. Per Milwaukee non c’è solo il contributo del greco, ma anche un Damian Lillard da 21 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

Dallas gioca un secondo tempo eccellente e supera 117-102 gli Orlando Magic. Mavs trascinati come sempre da Luka Doncic (29 punti) e dalla doppia doppia di Kyrie Irving (21 punti e 10 assist). Ad Orlando non bastano i 22 punti di Paolo Banchero. Tornano subito alla vittoria i Golden State Warriors, che dopo il ko di Cleveland, superano 120-109 i Detroit Pistons complice un ultimo quarto da 37-27. Decisivi i 34 punti di Steph Curry, con Klay Thompson che ne aggiunge altri 17.

Indiana segna ben 152 punti contro San Antonio (152-111), andando oltre i 40 punti sia nel primo sia nel secondo quarto. Il protagonista principale è Tyrese Haliburton con 23 punti, mentre per gli Spurs c’è una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi per Victor Wembanyama, ma la prima scelta del Draft tira solo 3/12 dal campo.

Inizio di stagione deludente per i Sacramento Kings, che perdono per la seconda volta consecutiva contro gli Houston Rockets, al loro terzo successo di fila. Sacramento paga la serata negativa di Domantas Sabonis (solo 8 punti), mentre Houston è trascinata dai 23 punti di Jalen Green. Si chiude il riepologo della notte con la vittoria degli Oklahoma City Thunder sugli Atlanta Hawks per 126-117 grazie soprattutto ai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons – Golden State Warriors 109-120

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 152-111

Orlando Magic – Dallas Mavericks 102-117

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 146-128

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 125-129

Miami Heat – Los Angeles Lakers 108-107

New York Knicks – Los Angeles Clippers 111-97

Chicago Bulls – Utah Jazz 130-113

Houston Rockets – Sacramento Kings 122-97

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 114-109 d.t.s

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 126-117

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 134-116

FOTO: LaPresse