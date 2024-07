Calendario basket oggi, orari Olimpiadi 2024: programma partite 27 luglio, tv, streaming

Si alza il sipario sul torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Oggi sabato 27 luglio infatti sono in programma quattro partite della prima giornata della fase a gironi (gruppo A e gruppo B), con il gruppo C dove sono inseriti gli Stati Uniti che scatterà domani domenica 28 luglio.

Ad aprire la kermesse a Cinque Cerchi per il raggruppamento A alle ore 11:00 l’Australia di Patty Mills, che se la vedrà contro la Spagna guidata in panchina da ‘Don’ Sergio Scariolo – le Furie Rosse cercheranno di salire di nuovo sul podio olimpico a distanza di alcuni anni dopo l’argento di Rio 2016. Intorno all’ora di pranzo, alle 13:30, la Germania di Dennis Schröder campione del Mondo sfida il Giappone per iniziare nel migliore dei modi il percorso a Parigi (gruppo B).

Nel pomeriggio, invece, alle 17:15 la Francia padrona di casa fronteggia il Brasile di coach Aza Petrovic e del veterano Marcelinho Huertas: i Bleus puntano a fare bene nelle Olimpiadi parigine cercando di riscattare il ko rimediato in finale tre anni fa a Tokyo contro la Nazionale USA, con la stella Victor Wembanyama pronta a trascinare i compagni. A chiudere il programma della prima giornata alle ore 21:00 una super-sfida tra la Grecia di Giannis Antetokoumpo ed il Canada di Shai Gilgeous-Alexander, che dopo l’ottimo percorso ai Mondiali 2023 – quarto posto – cerca di ben figurare anche nel torneo parigino.

Di seguito andiamo a riepilogare il calendario delle partite di oggi e la programmazione divisa tra diretta TV, streaming e Live testuale per non perdersi davvero nulla del basket maschile a Parigi 2024. Ricordiamo che la fase a gironi si disputerà al Pierre Maureloy Stadium di Lille (Francia), mentre per quella ad eliminazione diretta ci si sposterà alla Bercy Arena situata a sud della Capitale francese. Buona Olimpiade a tutti!

PROGRAMMA BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

Fase a giorni – 1° giornata

Sabato 27 luglio

Ore 11:00 Australia-Spagna (Gr. A)

Ore 13:30 Germania-Giappone (Gr. B)

Ore 17:15 Francia-Brasile (Gr. B)

Ore 21:00 Grecia-Canada (Gr. A)

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.