Basket, Gianmarco Pozzecco: “Si continua a costruire. Abbiamo il diritto di sognare”

Sei su sei per l’Italia nelle amichevoli di avvicinamento al Mondiale. La Nazionale azzurra ha superato anche il Brasile per 93-87 nella prima sfida della Solidarity Cup di Shenzen in Cina. Un match che ha visto la squadra di Pozzecco partire un po’ al rilento (-13 a fine primo quarto) per poi sciogliersi soprattutto in un secondo tempo davvero eccellente.

Queste le prime parole del commissario tecnico azzurro: “Continuiamo a costruire. Il Brasile è un’ottima squadra e sono certo che farà un buon Mondiale. Ci abbiamo messo un po’ per adeguarci ma poi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare fino in fondo”.

Prosegue Pozzecco, che ha le idee molto chiare sulla sua Italia: “A prescindere dalla vittoria, la sesta in altrettante partite di preparazione, sono molto contento di ciò che questa squadra sta esprimendo. Arriverà il giorno in cui non vinceremo, ma ciò che non perderemo mai è la nostra identità e il rispetto reciproco. Abbiamo il diritto di sognare e vogliamo farlo”.

Domani l’ultimo appuntamento di preparazione per l’Italia. Gli azzurri, infatti, affronteranno la Nuova Zelanda (palla a due alle ore 11.30) a concludere la Solidarity Cup.

Credit Ciamillo